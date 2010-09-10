Сообщение SEA » 22 май 2012, 17:29

А кто-нибудь в курсе, Орешек в этом году будут чистить и благоустраивать? Вчера были там - грязища невообразимая, как природная после разлива, так и человеческая(((((( Мало того, куда-то делась детская площадка (неделю назад еще была там), и часть спортплощадки (брусья выкопали). Шлагбаумы и заграждения убраны.