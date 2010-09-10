Орешек
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
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5 сообщений • Страница 1 из 1
Орешек
А кто-нибудь в курсе, Орешек в этом году будут чистить и благоустраивать? Вчера были там - грязища невообразимая, как природная после разлива, так и человеческая (((((( Мало того, куда-то делась детская площадка (неделю назад еще была там), и часть спортплощадки (брусья выкопали). Шлагбаумы и заграждения убраны.
Re: Орешек
дааа, это Рязань!!! Зато торгуют всякой фигнёй на каждом шагу, наверное и налоги платят на благоустройство города... Зрелище удручающее.
Re: Орешек
Люблю печенье орешки.
Печенье “Орешки” со сгущенкой
Печенье "Орешек" со сгущенкой - любимая сладость многих детей. Не спешите бежать в магазин, чтобы порадовать своих домочадцев. Печенье можно легко и быстро приготовить дома, рецепт выпечки печенья орешки совсем не сложный.
Продукты
(на 6 порций)
Для теста:
Мука - 3 стакана
Сметана - 100 мл
Масло сливочное - 250 г
Сахар - 1/2 стакана
Сода - 1/2 ч. л.
Уксус - 1/2 ч. л.
Для крема:
Сгущенка вареная - 380 г
Масло сливочное - 100 г
"Орешки" можно наполнить лишь сгущенкой, но тогда они будут приторно сладкими и плохо пропитаются. В общем, на любителя:)
1. Приступить к приготовлению теста. Смешать сметану, масло, сахар, соду (погасить уксусом!). Добавить муку и замесить мягкое тесто.
2. Затем сделать шарики из теста диаметром примерно 2 см.
3. Орешницу смазать растительным или сливочным маслом. Разогреть на плите или подключить к электропитанию, если у вас электрическая орешница.
4. Выпекать примерно 2-3 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета.
5. Когда печенье будет готово, дать ему немного остыть и извлечь из орешницы.
6. Сделать крем. Тщательно взбить миксером сгущенку и масло до однородной консистенции. Вы также можете добавить в него любые измельченные орехи на свой вкус. В общем, импровизируйте!
7. Половинки печенек наполнить кремом и соединить между собой.
8. Оставьте печенье на ночь, чтобы пропиталось. Готово!
Приятного аппетита!
*
Если же у вас нет орешницы и, как назло, вам попались жадные соседи , не расстраивайтесь раньше времени.
Из приготовленного теста можно сформировать шарики, приплюснуть верхнюю часть и отправить в духовку.
Затем просто извлечь десертной ложечкой внутреннюю часть, наполнить кремом. И вуаля!
Печенье “Орешки” со сгущенкой
Печенье "Орешек" со сгущенкой - любимая сладость многих детей. Не спешите бежать в магазин, чтобы порадовать своих домочадцев. Печенье можно легко и быстро приготовить дома, рецепт выпечки печенья орешки совсем не сложный.
Продукты
(на 6 порций)
Для теста:
Мука - 3 стакана
Сметана - 100 мл
Масло сливочное - 250 г
Сахар - 1/2 стакана
Сода - 1/2 ч. л.
Уксус - 1/2 ч. л.
Для крема:
Сгущенка вареная - 380 г
Масло сливочное - 100 г
"Орешки" можно наполнить лишь сгущенкой, но тогда они будут приторно сладкими и плохо пропитаются. В общем, на любителя:)
1. Приступить к приготовлению теста. Смешать сметану, масло, сахар, соду (погасить уксусом!). Добавить муку и замесить мягкое тесто.
2. Затем сделать шарики из теста диаметром примерно 2 см.
3. Орешницу смазать растительным или сливочным маслом. Разогреть на плите или подключить к электропитанию, если у вас электрическая орешница.
4. Выпекать примерно 2-3 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета.
5. Когда печенье будет готово, дать ему немного остыть и извлечь из орешницы.
6. Сделать крем. Тщательно взбить миксером сгущенку и масло до однородной консистенции. Вы также можете добавить в него любые измельченные орехи на свой вкус. В общем, импровизируйте!
7. Половинки печенек наполнить кремом и соединить между собой.
8. Оставьте печенье на ночь, чтобы пропиталось. Готово!
Приятного аппетита!
*
Если же у вас нет орешницы и, как назло, вам попались жадные соседи , не расстраивайтесь раньше времени.
Из приготовленного теста можно сформировать шарики, приплюснуть верхнюю часть и отправить в духовку.
Затем просто извлечь десертной ложечкой внутреннюю часть, наполнить кремом. И вуаля!
Re: Орешек
а я их с детства не люблю
Re: Орешек
Люблю именно орешки со сгущенкой варёной и орехами.
5 сообщений • Страница 1 из 1
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