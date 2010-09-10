Сообщение Арни » 15 дек 2016, 09:44

Согласен, неплохая. Только вот под нее, наверное, нужны потолки высокие. А где вы ее брали? Для кухни в нашем доме очень даже хороший вариант, а то до сих пор (как уже 5 лет) лампочка Ильича висит. Все руки не дойдут довести дело до конца)