Сообщение Юлия Ф. » 15 май 2013, 14:04

Главное чтобы продукция не была подделкой и опытный косметолог знающий толк в этих делах, говорят на них подсаживаешься и надо будет потом постоянно делать, примерно 2 раза в год, сам организм перестает вырабатывать полезные вещества для кожи. Хотя сама не пробовала. Я бы убрала небольшие заломы под глазами, но боюсь, что это временно, а хочется хотя бы остановить время на пару годиков и чтобы это было с пользой а не с неприятными последствиями для себя в целом. Причем инъекции разные, есть на основе ботулотоксина, на основе гиалуроновой кислоты и т.д.