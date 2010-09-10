Где и у кого сделать уколы красоты?
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Где и у кого сделать уколы красоты?
Делал ли кто-нибудь у нас такую процедуру? Или все в Москве делают? Очень уж не хочется в Москву ездить каждый раз ради этого. Может кто-нибудь может хорошего врача посоветовать у нас или хотя бы хорошую клинику? А то я наслушалась от своей московской подруги про все эти уколы красоты, радиес, ботокс, безболезненность процедуры, длительный эффект и относительно бюджетную стоимость всего этого и тоже очень захотелось, но в Москву ехать не хочется.
Re: Где и у кого сделать уколы красоты?
Моя знакомая делала в Гринго, у Виолетты. Очень нравится ей, и результат заметен.
Re: Где и у кого сделать уколы красоты?
Главное чтобы продукция не была подделкой и опытный косметолог знающий толк в этих делах, говорят на них подсаживаешься и надо будет потом постоянно делать, примерно 2 раза в год, сам организм перестает вырабатывать полезные вещества для кожи. Хотя сама не пробовала. Я бы убрала небольшие заломы под глазами, но боюсь, что это временно, а хочется хотя бы остановить время на пару годиков и чтобы это было с пользой а не с неприятными последствиями для себя в целом. Причем инъекции разные, есть на основе ботулотоксина, на основе гиалуроновой кислоты и т.д.
Re: Где и у кого сделать уколы красоты?
Прошу вас, делайте только в специализированных местах, которые имеют лицензии и всяческие сертификаты на это, иначе будете иметь большую проблему с внешностью.
Re: Где и у кого сделать уколы красоты?
В последнее время мой визит в косметологический центр стал неотъемлемой частью моего ухода за собой. Особенно приятно обращаться в место, где работают опытные специалисты, создающие уютную атмосферу доверия. Мой последний опыт в центре https://360cosmetology.ru/procedures/35 ... dermablate был связан с процедурой лазерного омоложения ASCLEPION. Этот инновационный лазерный аппарат MCL 31 Dermablate обеспечивает эффективное и безопасное воздействие на кожу, помогая достичь желаемых результатов. Рекомендую этот центр всем, кто ценит высокое качество услуг и профессионализм специалистов.
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