Ливневая канализация.

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
OlgaRr77
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 16:01

Re: Ливневая канализация.

Сообщение OlgaRr77 » 11 мар 2017, 17:42

Мы себе установили ливневку на даче. Отлично функционирует. Пользовались услугами компании «СЕПТИК Сервис», которая занимается монтажом систем. Отлично всё сделали за небольшую стоимость.
Ещё рекомендую статью, http://bioseptik.ru/blog/livnevaya-kanalizaciya/
Вернуться к началу
Scotthuh
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 17:13
Откуда: Ukraine
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Scotthuh

volvopremium.ru

Сообщение Scotthuh » 59 минут назад

http://volvopremium.ru/ http://volvopremium.ru
<a href="http://volvopremium.ru">volvopremium.ru </a>
<a href="http://volvopremium.ru">volvopremium.ru</a>
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей