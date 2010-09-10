Ливневая канализация.
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Re: Ливневая канализация.
Мы себе установили ливневку на даче. Отлично функционирует. Пользовались услугами компании «СЕПТИК Сервис», которая занимается монтажом систем. Отлично всё сделали за небольшую стоимость.
Ещё рекомендую статью, http://bioseptik.ru/blog/livnevaya-kanalizaciya/
Ещё рекомендую статью, http://bioseptik.ru/blog/livnevaya-kanalizaciya/
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