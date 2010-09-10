Ливневая канализация.

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OlgaRr77
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 16:01

Re: Ливневая канализация.

Сообщение OlgaRr77 » 11 мар 2017, 17:42

Мы себе установили ливневку на даче. Отлично функционирует. Пользовались услугами компании «СЕПТИК Сервис», которая занимается монтажом систем. Отлично всё сделали за небольшую стоимость.
Ещё рекомендую статью, http://bioseptik.ru/blog/livnevaya-kanalizaciya/
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6047
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Ливневая канализация.

Сообщение ivanes » 01 июл 2017, 16:51

А мы на даче дождевую воду собираем в желоб и он направляет стоки с крыши на кювет дороги.Надо приспособить на полив газона, сада и клумб.
За два -три часа ливня выпало до 90% месячном нормы. Говорят,что на каждую сотку поверхности вылито до 2 тонн воды.
Почти анекдот. Лето малоснежное,но дождливое. То снег (Мурманск),то подтопление Сев.Кавказ,Сибирь. Горим братцы, в добавок ко всему.
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ZhukovOleg
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 00:11

Re: Ливневая канализация.

Сообщение ZhukovOleg » Сегодня, 11:23

Этой водой можно поливать растения на дачном участке. знакомый оборудовал место, где сливается вода
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