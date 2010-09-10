Ливневая канализация.
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Re: Ливневая канализация.
Мы себе установили ливневку на даче. Отлично функционирует. Пользовались услугами компании «СЕПТИК Сервис», которая занимается монтажом систем. Отлично всё сделали за небольшую стоимость.
Ещё рекомендую статью, http://bioseptik.ru/blog/livnevaya-kanalizaciya/
Ещё рекомендую статью, http://bioseptik.ru/blog/livnevaya-kanalizaciya/
Re: Ливневая канализация.
А мы на даче дождевую воду собираем в желоб и он направляет стоки с крыши на кювет дороги.Надо приспособить на полив газона, сада и клумб.
За два -три часа ливня выпало до 90% месячном нормы. Говорят,что на каждую сотку поверхности вылито до 2 тонн воды.
Почти анекдот. Лето малоснежное,но дождливое. То снег (Мурманск),то подтопление Сев.Кавказ,Сибирь. Горим братцы, в добавок ко всему.
За два -три часа ливня выпало до 90% месячном нормы. Говорят,что на каждую сотку поверхности вылито до 2 тонн воды.
Почти анекдот. Лето малоснежное,но дождливое. То снег (Мурманск),то подтопление Сев.Кавказ,Сибирь. Горим братцы, в добавок ко всему.
- ZhukovOleg
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Сегодня, 00:11
Re: Ливневая канализация.
Этой водой можно поливать растения на дачном участке. знакомый оборудовал место, где сливается вода
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