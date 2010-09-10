Сообщение ivanes » 01 июл 2017, 16:51

А мы на даче дождевую воду собираем в желоб и он направляет стоки с крыши на кювет дороги.Надо приспособить на полив газона, сада и клумб.

За два -три часа ливня выпало до 90% месячном нормы. Говорят,что на каждую сотку поверхности вылито до 2 тонн воды.

Почти анекдот. Лето малоснежное,но дождливое. То снег (Мурманск),то подтопление Сев.Кавказ,Сибирь. Горим братцы, в добавок ко всему.