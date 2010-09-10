"Битва экстрасенсов" в Рязани

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Nika-Ника
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 10:21

Re: "Битва экстрасенсов" в Рязани

Сообщение Nika-Ника » 02 май 2015, 11:29

Я верю только паблику "Экстрасенсорика на дому"!!!
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gromov32
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 01 май 2015, 10:45

Re: "Битва экстрасенсов" в Рязани

Сообщение gromov32 » 21 май 2015, 18:22

на самом деле бывают какие-то проклятые места, реально, сам замечал и ощущал какую-то энергетику.
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Koser
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 12:53

Re: "Битва экстрасенсов" в Рязани

Сообщение Koser » 19 дек 2015, 12:59

Я сейчас смотрю «Битву экстрасенсов», и хоть я всегда скептически относилась к таким вещам, этот сезон меня глубоко поразил.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11150
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: "Битва экстрасенсов" в Рязани

Сообщение UNCLE1911 » 19 дек 2015, 20:42

В самую суть поразил?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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SvetaGeand
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Сегодня, 18:10

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