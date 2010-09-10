"Битва экстрасенсов" в Рязани
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Re: "Битва экстрасенсов" в Рязани
Я верю только паблику "Экстрасенсорика на дому"!!!
Re: "Битва экстрасенсов" в Рязани
на самом деле бывают какие-то проклятые места, реально, сам замечал и ощущал какую-то энергетику.
Re: "Битва экстрасенсов" в Рязани
Я сейчас смотрю «Битву экстрасенсов», и хоть я всегда скептически относилась к таким вещам, этот сезон меня глубоко поразил.
Re: "Битва экстрасенсов" в Рязани
В самую суть поразил?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 авг 2017, 14:11
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