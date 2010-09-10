А что с вами сегодня нового произошло?
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24080
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: А что с вами сегодня нового произошло?
Дед Анатольич писал(а):А я созрел передать привет замечательному человеку, подбросившему в мою тележку в "Глобусе" пустую бутылку из-под минералки. 16.10.2016 около 20:00, соответственно.
Желаю тебе, милый человек, здоровья, чтоб минералку пить не было необходимости, богатства, чтобы ты себе мог заработать лишние 30 рублей, удачи, а то ведь и поймать могут.
не поняла. то есть Вы уплатили за пустую бутылку?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: А что с вами сегодня нового произошло?
ФрекенСнорк писал(а):Дед Анатольич писал(а):А я созрел передать привет замечательному человеку, подбросившему в мою тележку в "Глобусе" пустую бутылку из-под минералки. 16.10.2016 около 20:00, соответственно.
Желаю тебе, милый человек, здоровья, чтоб минералку пить не было необходимости, богатства, чтобы ты себе мог заработать лишние 30 рублей, удачи, а то ведь и поймать могут.
не поняла. то есть Вы уплатили за пустую бутылку?
Именно так. Бутылку обнаружил уже на кассе, машинально взял в руки и обнаружил на себе цепкий взгляд кассира. Под устало-нескандальное настроение предпочел не связываться.
Только живи, и до всего доживешь
Re: А что с вами сегодня нового произошло?
Ехала утром на работу, как всегда досыпала в транспорте и проехала свою остановку, хорошо, что был запас времени и не опоздала, а то у нас с этим строго. А так все как всегда.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24080
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: А что с вами сегодня нового произошло?
вчера была в Озоне на концерте Отавы Ё
https://www.youtube.com/watch?v=jV_xPr6IlxQ
https://www.youtube.com/watch?v=P_EkyBHH75w
наплясалась от души. причем с хлопцем лет так 20 от роду, как потом разглядела
https://www.youtube.com/watch?v=jV_xPr6IlxQ
https://www.youtube.com/watch?v=P_EkyBHH75w
наплясалась от души. причем с хлопцем лет так 20 от роду, как потом разглядела
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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