А что с вами сегодня нового произошло?

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24080
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: А что с вами сегодня нового произошло?

Сообщение ФрекенСнорк » 20 окт 2016, 11:11

Дед Анатольич писал(а):А я созрел передать привет замечательному человеку, подбросившему в мою тележку в "Глобусе" пустую бутылку из-под минералки. 16.10.2016 около 20:00, соответственно.
Желаю тебе, милый человек, здоровья, чтоб минералку пить не было необходимости, богатства, чтобы ты себе мог заработать лишние 30 рублей, удачи, а то ведь и поймать могут.

не поняла. то есть Вы уплатили за пустую бутылку?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: А что с вами сегодня нового произошло?

Сообщение Дед Анатольич » 21 окт 2016, 09:31

ФрекенСнорк писал(а):
Дед Анатольич писал(а):А я созрел передать привет замечательному человеку, подбросившему в мою тележку в "Глобусе" пустую бутылку из-под минералки. 16.10.2016 около 20:00, соответственно.
Желаю тебе, милый человек, здоровья, чтоб минералку пить не было необходимости, богатства, чтобы ты себе мог заработать лишние 30 рублей, удачи, а то ведь и поймать могут.

не поняла. то есть Вы уплатили за пустую бутылку?

Именно так. Бутылку обнаружил уже на кассе, машинально взял в руки и обнаружил на себе цепкий взгляд кассира. Под устало-нескандальное настроение предпочел не связываться.
Только живи, и до всего доживешь
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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: А что с вами сегодня нового произошло?

Сообщение Aota » 25 окт 2016, 19:16

Ехала утром на работу, как всегда досыпала в транспорте и проехала свою остановку, хорошо, что был запас времени и не опоздала, а то у нас с этим строго. А так все как всегда.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24080
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: А что с вами сегодня нового произошло?

Сообщение ФрекенСнорк » 56 минут назад

вчера была в Озоне на концерте Отавы Ё
https://www.youtube.com/watch?v=jV_xPr6IlxQ
https://www.youtube.com/watch?v=P_EkyBHH75w
наплясалась от души. причем с хлопцем лет так 20 от роду, как потом разглядела :oops:
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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