А что с вами сегодня нового произошло?
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Re: А что с вами сегодня нового произошло?
Ехала утром на работу, как всегда досыпала в транспорте и проехала свою остановку, хорошо, что был запас времени и не опоздала, а то у нас с этим строго. А так все как всегда.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: А что с вами сегодня нового произошло?
вчера была в Озоне на концерте Отавы Ё
https://www.youtube.com/watch?v=jV_xPr6IlxQ
https://www.youtube.com/watch?v=P_EkyBHH75w
наплясалась от души. причем с хлопцем лет так 20 от роду, как потом разглядела
https://www.youtube.com/watch?v=jV_xPr6IlxQ
https://www.youtube.com/watch?v=P_EkyBHH75w
наплясалась от души. причем с хлопцем лет так 20 от роду, как потом разглядела
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: А что с вами сегодня нового произошло?
александр С писал(а):а мы сегодня добровольно решили все выйти завтра на субботник.покрасим бордюры и заборы в городе
Неужто все бордюры и заборы вчера покрасили? Пойду нонче погяжу! А булеков красил?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: А что с вами сегодня нового произошло?
александр С писал(а):на перекрестке Маяковского-Есенина все!причем даже не в дождь!А Булеков видать на другом перекрестке,в Солотче красил!
Готовил земельку солотчинскую к продаже.)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 542
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
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Re: А что с вами сегодня нового произошло?
А у меня сегодня контролёр проверила билет в автобусе, последний раз подобное со мной случалось лет 20 тому назад.
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