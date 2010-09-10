А что с вами сегодня нового произошло?

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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: А что с вами сегодня нового произошло?

Сообщение Aota » 25 окт 2016, 19:16

Ехала утром на работу, как всегда досыпала в транспорте и проехала свою остановку, хорошо, что был запас времени и не опоздала, а то у нас с этим строго. А так все как всегда.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24091
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: А что с вами сегодня нового произошло?

Сообщение ФрекенСнорк » 05 янв 2017, 10:37

вчера была в Озоне на концерте Отавы Ё
https://www.youtube.com/watch?v=jV_xPr6IlxQ
https://www.youtube.com/watch?v=P_EkyBHH75w
наплясалась от души. причем с хлопцем лет так 20 от роду, как потом разглядела :oops:
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11203
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: А что с вами сегодня нового произошло?

Сообщение UNCLE1911 » 09 апр 2017, 07:40

александр С писал(а):а мы сегодня добровольно решили все выйти завтра на субботник.покрасим бордюры и заборы в городе

Неужто все бордюры и заборы вчера покрасили? Пойду нонче погяжу! А булеков красил?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11203
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: А что с вами сегодня нового произошло?

Сообщение UNCLE1911 » 11 апр 2017, 05:53

александр С писал(а):на перекрестке Маяковского-Есенина все!причем даже не в дождь!А Булеков видать на другом перекрестке,в Солотче красил!

Готовил земельку солотчинскую к продаже.)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 542
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя DJMER

Re: А что с вами сегодня нового произошло?

Сообщение DJMER » 39 минут назад

А у меня сегодня контролёр проверила билет в автобусе, последний раз подобное со мной случалось лет 20 тому назад.
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