Сообщение Злотовласка » 07 авг 2016, 10:40

А у меня немного другого плана проблема была. Мне казалось, что выглядела я не на свои года, а на лет 5 старше. Морщинок много, и кожа какая-то не первой свежести. это и понятно, стрессы, нервы, работа и все такое. Мне девочка знакомая посоветовала крема с гиалуроновой кислотой, я конечно же купила, но в интернете нашла информацию, что делают инъекции с данной кислотой. Мне биоревитализацию в бьюти тренд сделали. Уже вторая неделя пошла после процедуры, сейчас уже заметно, что кожа стала лучше, свежая и ухоженная. Дома, конечно кремами пользоваться продолжаю увлажняющими.