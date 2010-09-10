У кого проблемная кожа
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У кого проблемная кожа
Девочки, не тратьте деньги на дорогущие крема и лосьоны! Есть отличная штука, которая стоит 70 р. и помогает не хуже раскрученных средств по 1000 рублей!
Вот
Убедилась лично!
Вот
Убедилась лично!
Re: У кого проблемная кожа
я аптечным польз-сь, помогает, наст-ка календ-лы, салиц. кислота.
- MsVeronika
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27
Re: У кого проблемная кожа
Перед началом лета у меня постояно на пальцах облазила кожа, много статей испробовала сидела в печали и решила последний раз и к врачу в случаи провала и блин помогло http://evehealth.ru/pochemu-oblazit-koz ... lcakh-ruk/ если у кого тоже такая проблема, попробуйте думаю тоже поможет
- Злотовласка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 янв 2014, 13:16
Re: У кого проблемная кожа
А у меня немного другого плана проблема была. Мне казалось, что выглядела я не на свои года, а на лет 5 старше. Морщинок много, и кожа какая-то не первой свежести. это и понятно, стрессы, нервы, работа и все такое. Мне девочка знакомая посоветовала крема с гиалуроновой кислотой, я конечно же купила, но в интернете нашла информацию, что делают инъекции с данной кислотой. Мне биоревитализацию в бьюти тренд сделали. Уже вторая неделя пошла после процедуры, сейчас уже заметно, что кожа стала лучше, свежая и ухоженная. Дома, конечно кремами пользоваться продолжаю увлажняющими.
Re: У кого проблемная кожа
Слышала я про такую процедуру как биоревитализация, но вот все никак решиться на нее не могу. И отзывы про бьюти тренд уже неоднократно перечитала, но вот страх како-то, не понимаю чего боюсь.
- Злотовласка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 янв 2014, 13:16
Re: У кого проблемная кожа
А чего бояться, пришел на консультацию в бьюти тренд, к Федяковой или Горяевой, они тебе все рассказали, и все дела. Назначили день процедуры. И все. Никакого страха, только изменения в лучшую сторону. Да не бойся так, это же не полосная операция, чтобы разрезали и зашили, это же микроуколы, которые и не чувствуются даже. Зато потом, красивая и ухоженная кожа.
Re: У кого проблемная кожа
Девочки моя косметолог пользуется только оливковым маслом первого отжима. Эффект супер ив се натуральное.
Re: У кого проблемная кожа
Злотовласка писал(а):А у меня немного другого плана проблема была. Мне казалось, что выглядела я не на свои года, а на лет 5 старше. Морщинок много, и кожа какая-то не первой свежести. это и понятно, стрессы, нервы, работа и все такое. Мне девочка знакомая посоветовала крема с гиалуроновой кислотой, я конечно же купила, но в интернете нашла информацию, что делают инъекции с данной кислотой. Мне биоревитализацию в бьюти тренд сделали. Уже вторая неделя пошла после процедуры, сейчас уже заметно, что кожа стала лучше, свежая и ухоженная. Дома, конечно кремами пользоваться продолжаю увлажняющими.
Я перед новым годом ездила в Москву и сделала биоревитализацию в бьюти тренд, результат отличный, кожа гладкая, морщин стало меньше, приятно смотреть на себя в зеркало. Мне сделали еще и 7% скидки, у них акция с 15 по 22 число каждого месяца на эту процедуру действует. Я как раз и попала в акционные дни)
Re: У кого проблемная кожа
Не соглашусь с тем, что некоторые дорогие крема не стоят своих денег. Есть действительно очень качественные средства, которые дарят отличный эффект. Посмотрите фитомер каталог , сама пользуюсь кремами данной фирмы. Не жалею абсолютно, что приобрела.
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