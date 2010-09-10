У кого проблемная кожа

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mama_ya
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 май 2012, 17:04

У кого проблемная кожа

Сообщение mama_ya » 02 июл 2012, 19:41

Девочки, не тратьте деньги на дорогущие крема и лосьоны! Есть отличная штука, которая стоит 70 р. и помогает не хуже раскрученных средств по 1000 рублей!
Вот
Убедилась лично!
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Алиса10
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 16:41

Re: У кого проблемная кожа

Сообщение Алиса10 » 15 апр 2013, 22:06

я аптечным польз-сь, помогает, наст-ка календ-лы, салиц. кислота.
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MsVeronika
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27

Re: У кого проблемная кожа

Сообщение MsVeronika » 28 июн 2016, 12:17

Перед началом лета у меня постояно на пальцах облазила кожа, много статей испробовала сидела в печали и решила последний раз и к врачу в случаи провала и блин помогло http://evehealth.ru/pochemu-oblazit-koz ... lcakh-ruk/ если у кого тоже такая проблема, попробуйте думаю тоже поможет
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Злотовласка
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 13:16

Re: У кого проблемная кожа

Сообщение Злотовласка » 07 авг 2016, 10:40

А у меня немного другого плана проблема была. Мне казалось, что выглядела я не на свои года, а на лет 5 старше. Морщинок много, и кожа какая-то не первой свежести. это и понятно, стрессы, нервы, работа и все такое. Мне девочка знакомая посоветовала крема с гиалуроновой кислотой, я конечно же купила, но в интернете нашла информацию, что делают инъекции с данной кислотой. Мне биоревитализацию в бьюти тренд сделали. Уже вторая неделя пошла после процедуры, сейчас уже заметно, что кожа стала лучше, свежая и ухоженная. Дома, конечно кремами пользоваться продолжаю увлажняющими.
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Соседушка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 10:41

Re: У кого проблемная кожа

Сообщение Соседушка » 18 авг 2016, 05:36

Слышала я про такую процедуру как биоревитализация, но вот все никак решиться на нее не могу. И отзывы про бьюти тренд уже неоднократно перечитала, но вот страх како-то, не понимаю чего боюсь.
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Злотовласка
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 13:16

Re: У кого проблемная кожа

Сообщение Злотовласка » 23 авг 2016, 19:48

А чего бояться, пришел на консультацию в бьюти тренд, к Федяковой или Горяевой, они тебе все рассказали, и все дела. Назначили день процедуры. И все. Никакого страха, только изменения в лучшую сторону. Да не бойся так, это же не полосная операция, чтобы разрезали и зашили, это же микроуколы, которые и не чувствуются даже. Зато потом, красивая и ухоженная кожа.
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Нюша В
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 19:42

Re: У кого проблемная кожа

Сообщение Нюша В » 03 янв 2017, 19:54

Девочки моя косметолог пользуется только оливковым маслом первого отжима. Эффект супер ив се натуральное.
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Поля
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Re: У кого проблемная кожа

Сообщение Поля » 16 янв 2017, 00:54

Злотовласка писал(а):А у меня немного другого плана проблема была. Мне казалось, что выглядела я не на свои года, а на лет 5 старше. Морщинок много, и кожа какая-то не первой свежести. это и понятно, стрессы, нервы, работа и все такое. Мне девочка знакомая посоветовала крема с гиалуроновой кислотой, я конечно же купила, но в интернете нашла информацию, что делают инъекции с данной кислотой. Мне биоревитализацию в бьюти тренд сделали. Уже вторая неделя пошла после процедуры, сейчас уже заметно, что кожа стала лучше, свежая и ухоженная. Дома, конечно кремами пользоваться продолжаю увлажняющими.

Я перед новым годом ездила в Москву и сделала биоревитализацию в бьюти тренд, результат отличный, кожа гладкая, морщин стало меньше, приятно смотреть на себя в зеркало. Мне сделали еще и 7% скидки, у них акция с 15 по 22 число каждого месяца на эту процедуру действует. Я как раз и попала в акционные дни)
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: У кого проблемная кожа

Сообщение Зинаидушка » 28 мар 2017, 17:46

В качестве очищающего средства в домашних условиях достаточно часто применяю такой лосьон: необходимо стаканом кипятка залить чайную ложку сахара и пищевой соды, тщательно перемешать, дать немного остыть и ватным тампоном круговыми движениями протирать лицо. Убрать прыщи и предотвратить их появление поможет также лосьон с использованием листьев мяты и стакана кипятка. Необходимо приготовленному средству дать настояться в течении получаса и на протяжении дня регулярно протирать им лицо.
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КассандраБло
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 18:30
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Re: У кого проблемная кожа

Сообщение КассандраБло » 28 мар 2017, 18:01

У меня были небольше морщинки и прыщики, с которыми долго мучилась. Однажды сестра подсказала, что существует кислотный химический пилинг, который ей помог в схожей ситуации. В общем мне такая косметологическая процедура тоже хорошо помогла. Советую для тех, кто хочет удалить дефекты и качественно обновить кожу на лице.
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Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 56 минут назад

Re: У кого проблемная кожа

Сообщение Пушок » 4 минуты назад

Зинаидушка писал(а):В качестве очищающего средства в домашних условиях достаточно часто применяю такой лосьон: необходимо стаканом кипятка залить чайную ложку сахара и пищевой соды, тщательно перемешать, дать немного остыть и ватным тампоном круговыми движениями протирать лицо. Убрать прыщи и предотвратить их появление поможет также лосьон с использованием листьев мяты и стакана кипятка. Необходимо приготовленному средству дать настояться в течении получаса и на протяжении дня регулярно протирать им лицо.


Сода подойдет не всех, слишком сильно разъедает кожу.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
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