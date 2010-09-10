У кого проблемная кожа
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У кого проблемная кожа
Девочки, не тратьте деньги на дорогущие крема и лосьоны! Есть отличная штука, которая стоит 70 р. и помогает не хуже раскрученных средств по 1000 рублей!
Вот
Убедилась лично!
Вот
Убедилась лично!
Re: У кого проблемная кожа
я аптечным польз-сь, помогает, наст-ка календ-лы, салиц. кислота.
- MsVeronika
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27
Re: У кого проблемная кожа
Перед началом лета у меня постояно на пальцах облазила кожа, много статей испробовала сидела в печали и решила последний раз и к врачу в случаи провала и блин помогло http://evehealth.ru/pochemu-oblazit-koz ... lcakh-ruk/ если у кого тоже такая проблема, попробуйте думаю тоже поможет
- Злотовласка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 янв 2014, 13:16
Re: У кого проблемная кожа
А у меня немного другого плана проблема была. Мне казалось, что выглядела я не на свои года, а на лет 5 старше. Морщинок много, и кожа какая-то не первой свежести. это и понятно, стрессы, нервы, работа и все такое. Мне девочка знакомая посоветовала крема с гиалуроновой кислотой, я конечно же купила, но в интернете нашла информацию, что делают инъекции с данной кислотой. Мне биоревитализацию в бьюти тренд сделали. Уже вторая неделя пошла после процедуры, сейчас уже заметно, что кожа стала лучше, свежая и ухоженная. Дома, конечно кремами пользоваться продолжаю увлажняющими.
Re: У кого проблемная кожа
Слышала я про такую процедуру как биоревитализация, но вот все никак решиться на нее не могу. И отзывы про бьюти тренд уже неоднократно перечитала, но вот страх како-то, не понимаю чего боюсь.
- Злотовласка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 янв 2014, 13:16
Re: У кого проблемная кожа
А чего бояться, пришел на консультацию в бьюти тренд, к Федяковой или Горяевой, они тебе все рассказали, и все дела. Назначили день процедуры. И все. Никакого страха, только изменения в лучшую сторону. Да не бойся так, это же не полосная операция, чтобы разрезали и зашили, это же микроуколы, которые и не чувствуются даже. Зато потом, красивая и ухоженная кожа.
Re: У кого проблемная кожа
Девочки моя косметолог пользуется только оливковым маслом первого отжима. Эффект супер ив се натуральное.
Re: У кого проблемная кожа
Злотовласка писал(а):А у меня немного другого плана проблема была. Мне казалось, что выглядела я не на свои года, а на лет 5 старше. Морщинок много, и кожа какая-то не первой свежести. это и понятно, стрессы, нервы, работа и все такое. Мне девочка знакомая посоветовала крема с гиалуроновой кислотой, я конечно же купила, но в интернете нашла информацию, что делают инъекции с данной кислотой. Мне биоревитализацию в бьюти тренд сделали. Уже вторая неделя пошла после процедуры, сейчас уже заметно, что кожа стала лучше, свежая и ухоженная. Дома, конечно кремами пользоваться продолжаю увлажняющими.
Я перед новым годом ездила в Москву и сделала биоревитализацию в бьюти тренд, результат отличный, кожа гладкая, морщин стало меньше, приятно смотреть на себя в зеркало. Мне сделали еще и 7% скидки, у них акция с 15 по 22 число каждого месяца на эту процедуру действует. Я как раз и попала в акционные дни)
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: У кого проблемная кожа
В качестве очищающего средства в домашних условиях достаточно часто применяю такой лосьон: необходимо стаканом кипятка залить чайную ложку сахара и пищевой соды, тщательно перемешать, дать немного остыть и ватным тампоном круговыми движениями протирать лицо. Убрать прыщи и предотвратить их появление поможет также лосьон с использованием листьев мяты и стакана кипятка. Необходимо приготовленному средству дать настояться в течении получаса и на протяжении дня регулярно протирать им лицо.
- КассандраБло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 апр 2015, 18:30
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Re: У кого проблемная кожа
У меня были небольше морщинки и прыщики, с которыми долго мучилась. Однажды сестра подсказала, что существует кислотный химический пилинг, который ей помог в схожей ситуации. В общем мне такая косметологическая процедура тоже хорошо помогла. Советую для тех, кто хочет удалить дефекты и качественно обновить кожу на лице.
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Re: У кого проблемная кожа
Зинаидушка писал(а):В качестве очищающего средства в домашних условиях достаточно часто применяю такой лосьон: необходимо стаканом кипятка залить чайную ложку сахара и пищевой соды, тщательно перемешать, дать немного остыть и ватным тампоном круговыми движениями протирать лицо. Убрать прыщи и предотвратить их появление поможет также лосьон с использованием листьев мяты и стакана кипятка. Необходимо приготовленному средству дать настояться в течении получаса и на протяжении дня регулярно протирать им лицо.
Сода подойдет не всех, слишком сильно разъедает кожу.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:53
Re: У кого проблемная кожа
У меня прыщей уже нет, а вот у подруги иногда появляются. Кожа проблемная, жирная. Сейчас пользуется новым средством для очищения , это умывалочка для жирной кожи. Полностью натуральная, без химии, может поможет кому, ей подошла отлично. Кстати если сомневаетесь, то можете вот тут глянуть,
пенка для умывания отзывы
пенка для умывания отзывы
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