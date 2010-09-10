Сообщение Поля » 16 янв 2017, 00:54

Злотовласка писал(а): А у меня немного другого плана проблема была. Мне казалось, что выглядела я не на свои года, а на лет 5 старше. Морщинок много, и кожа какая-то не первой свежести. это и понятно, стрессы, нервы, работа и все такое. Мне девочка знакомая посоветовала крема с гиалуроновой кислотой, я конечно же купила, но в интернете нашла информацию, что делают инъекции с данной кислотой. Мне биоревитализацию в бьюти тренд сделали. Уже вторая неделя пошла после процедуры, сейчас уже заметно, что кожа стала лучше, свежая и ухоженная. Дома, конечно кремами пользоваться продолжаю увлажняющими.

Я перед новым годом ездила в Москву и сделала биоревитализацию в бьюти тренд, результат отличный, кожа гладкая, морщин стало меньше, приятно смотреть на себя в зеркало. Мне сделали еще и 7% скидки, у них акция с 15 по 22 число каждого месяца на эту процедуру действует. Я как раз и попала в акционные дни)