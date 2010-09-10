У кого проблемная кожа
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У кого проблемная кожа
Девочки, не тратьте деньги на дорогущие крема и лосьоны! Есть отличная штука, которая стоит 70 р. и помогает не хуже раскрученных средств по 1000 рублей!
Вот
Убедилась лично!
Вот
Убедилась лично!
Re: У кого проблемная кожа
я аптечным польз-сь, помогает, наст-ка календ-лы, салиц. кислота.
- MsVeronika
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27
Re: У кого проблемная кожа
Перед началом лета у меня постояно на пальцах облазила кожа, много статей испробовала сидела в печали и решила последний раз и к врачу в случаи провала и блин помогло http://evehealth.ru/pochemu-oblazit-koz ... lcakh-ruk/ если у кого тоже такая проблема, попробуйте думаю тоже поможет
- Злотовласка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 27 янв 2014, 13:16
Re: У кого проблемная кожа
А у меня немного другого плана проблема была. Мне казалось, что выглядела я не на свои года, а на лет 5 старше. Морщинок много, и кожа какая-то не первой свежести. это и понятно, стрессы, нервы, работа и все такое. Мне девочка знакомая посоветовала крема с гиалуроновой кислотой, я конечно же купила, но в интернете нашла информацию, что делают инъекции с данной кислотой. Мне биоревитализацию в бьюти тренд сделали. Уже вторая неделя пошла после процедуры, сейчас уже заметно, что кожа стала лучше, свежая и ухоженная. Дома, конечно кремами пользоваться продолжаю увлажняющими.
Re: У кого проблемная кожа
Слышала я про такую процедуру как биоревитализация, но вот все никак решиться на нее не могу. И отзывы про бьюти тренд уже неоднократно перечитала, но вот страх како-то, не понимаю чего боюсь.
- Злотовласка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 27 янв 2014, 13:16
Re: У кого проблемная кожа
А чего бояться, пришел на консультацию в бьюти тренд, к Федяковой или Горяевой, они тебе все рассказали, и все дела. Назначили день процедуры. И все. Никакого страха, только изменения в лучшую сторону. Да не бойся так, это же не полосная операция, чтобы разрезали и зашили, это же микроуколы, которые и не чувствуются даже. Зато потом, красивая и ухоженная кожа.
Re: У кого проблемная кожа
Девочки моя косметолог пользуется только оливковым маслом первого отжима. Эффект супер ив се натуральное.
Re: У кого проблемная кожа
Злотовласка писал(а):А у меня немного другого плана проблема была. Мне казалось, что выглядела я не на свои года, а на лет 5 старше. Морщинок много, и кожа какая-то не первой свежести. это и понятно, стрессы, нервы, работа и все такое. Мне девочка знакомая посоветовала крема с гиалуроновой кислотой, я конечно же купила, но в интернете нашла информацию, что делают инъекции с данной кислотой. Мне биоревитализацию в бьюти тренд сделали. Уже вторая неделя пошла после процедуры, сейчас уже заметно, что кожа стала лучше, свежая и ухоженная. Дома, конечно кремами пользоваться продолжаю увлажняющими.
Я перед новым годом ездила в Москву и сделала биоревитализацию в бьюти тренд, результат отличный, кожа гладкая, морщин стало меньше, приятно смотреть на себя в зеркало. Мне сделали еще и 7% скидки, у них акция с 15 по 22 число каждого месяца на эту процедуру действует. Я как раз и попала в акционные дни)
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: У кого проблемная кожа
В качестве очищающего средства в домашних условиях достаточно часто применяю такой лосьон: необходимо стаканом кипятка залить чайную ложку сахара и пищевой соды, тщательно перемешать, дать немного остыть и ватным тампоном круговыми движениями протирать лицо. Убрать прыщи и предотвратить их появление поможет также лосьон с использованием листьев мяты и стакана кипятка. Необходимо приготовленному средству дать настояться в течении получаса и на протяжении дня регулярно протирать им лицо.
Re: У кого проблемная кожа
Зинаидушка писал(а):В качестве очищающего средства в домашних условиях достаточно часто применяю такой лосьон: необходимо стаканом кипятка залить чайную ложку сахара и пищевой соды, тщательно перемешать, дать немного остыть и ватным тампоном круговыми движениями протирать лицо. Убрать прыщи и предотвратить их появление поможет также лосьон с использованием листьев мяты и стакана кипятка. Необходимо приготовленному средству дать настояться в течении получаса и на протяжении дня регулярно протирать им лицо.
Сода подойдет не всех, слишком сильно разъедает кожу.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
Re: У кого проблемная кожа
Это да, то тональный крем далеко не для всех подходит, особенно летом, когда жара.
Re: У кого проблемная кожа
Я стараюсь летом совсем ничего не наносить. Так как сильно можно закупорить поры, потом они будут ужасно расширены. И летом я беру натуральное мыло ромашка для умывания лица.
Re: У кого проблемная кожа
В свое время было очень много пишментных пятен, после акне. Мне отлично подошло молочко для отбеливания Инбланк https://tutknow.ru/beauty/9781-inblanc- ... yaten.html, цена это средства не высокая, почти каждый может себе позволить. Так как средство очень качественное и справляется с обещаниями.
Re: У кого проблемная кожа
Сегодня здоровая кожа - редкость, которой могут похвастаться очень немногие. И причин тому множество, в том числе плохая экология, наследственность, частые стрессы, неправильный рацион питания. В связи с этим кожа требует особого ухода, повышенного внимания, использования специальных косметических средств.
Вы почитайте, вот в этой статье есть отличные советы, придерживайтесь их и Ваши проблемы с кожей уйдут навсегда https://www.nevcos.ru/articles/skin_and_hair/maski-dlya-problemnoy-kozhi/ .
Вы почитайте, вот в этой статье есть отличные советы, придерживайтесь их и Ваши проблемы с кожей уйдут навсегда https://www.nevcos.ru/articles/skin_and_hair/maski-dlya-problemnoy-kozhi/ .
Re: У кого проблемная кожа
Согласна что кожа зависит во многом от питания. Хорошо на кожу влияют например витаминные комплексы с полипренолами, потому что в целом весь организм оздоравливают, восстанавливают, и кожу в том числе.
Re: У кого проблемная кожа
При проблемной коже чаще всего назначают Ретинола пальмитат, пьют курсом 4 недели, после него обычно кожа чистая надолго, дозировку подбирает врач. Действенное, недорогое средство. Поэтому в первую очередь надо идти к дерматологу, потом к косметологу, если будет необходимость
Re: У кого проблемная кожа
Проблемная кожа может быть симптомом гормональных проблем, поэтому сводить все просто к косметике точно не стоит. Возможно, есть по гинекологии проблемы
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