У кого проблемная кожа

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Joker*
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 17:43

Re: У кого проблемная кожа

Сообщение Joker* » Сегодня, 13:30

Проблемную кожу надо лечить – очень редко можно решить дело кремом. А поставить диагноз, и потом уже исходя из него лечить. Мне повезло с косметологом, вернее повезло что посоветовали. Лечила свои прыщи у Азизы Усмановой, за два месяца привели кожу в чувство, потом сводили пятна – сейчас даже не скажешь, что у меня были проблемы.
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