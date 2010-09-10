Сообщение Joker* » 07 май 2021, 13:30

Проблемную кожу надо лечить – очень редко можно решить дело кремом. А поставить диагноз, и потом уже исходя из него лечить. Мне повезло с косметологом, вернее повезло что посоветовали. Лечила свои прыщи у Азизы Усмановой, за два месяца привели кожу в чувство, потом сводили пятна – сейчас даже не скажешь, что у меня были проблемы.