У кого проблемная кожа
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Re: У кого проблемная кожа
Проблемную кожу надо лечить – очень редко можно решить дело кремом. А поставить диагноз, и потом уже исходя из него лечить. Мне повезло с косметологом, вернее повезло что посоветовали. Лечила свои прыщи у Азизы Усмановой, за два месяца привели кожу в чувство, потом сводили пятна – сейчас даже не скажешь, что у меня были проблемы.
Re: У кого проблемная кожа
Злотовласка писал(а):А у меня немного другого плана проблема была. Мне казалось, что выглядела я не на свои года, а на лет 5 старше. Морщинок много, и кожа какая-то не первой свежести. это и понятно, стрессы, нервы, работа и все такое. Мне девочка знакомая посоветовала крема с гиалуроновой кислотой, я конечно же купила, но в интернете нашла информацию, что делают инъекции с ветка сакуры спб) данной кислотой. Мне биоревитализацию в бьюти тренд сделали. Уже вторая неделя пошла после процедуры, сейчас уже заметно, что кожа стала лучше, свежая и ухоженная. Дома, конечно кремами пользоваться продолжаю увлажняющими.
крема с гиалуроновой кислотой уже везде пихают(
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: У кого проблемная кожа
У меня проблемная кожа с юности. Тратила много денег на косметологов и разные процедуры, а также дорогую косметику. Но вот что мне правда очень хорошо помогло подсушить прыщи и выровнять кожу - это мыло https://eva.ua/ua/pr33036/ , и стоит оно копейки. Так что, девочки, не всегда, что дорого - это лучшее.
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