Сообщение ambition » Сегодня, 19:31

У меня бывают проблемы с кожей, хотя я давно уже не подросток. И по себе знаю, что добиваясь чистой кожи лица, важно не переусердствовать, потому что все эти очищающие и подсушивающие средства не очень хорошо влияют на кожу. Важно хорошо увлажнять, подпитывать, делать маски. Очень понравилась мне шоколадная маска у Кофе and beauty, после нее кожа очень приятная, бархатистая, гладкая. И запах классный. Никаких неприятных реакций моя кожа не нее не выдает