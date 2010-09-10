Сообщение ambition » 11 ноя 2021, 19:31

У меня бывают проблемы с кожей, хотя я давно уже не подросток. И по себе знаю, что добиваясь чистой кожи лица, важно не переусердствовать, потому что все эти очищающие и подсушивающие средства не очень хорошо влияют на кожу. Важно хорошо увлажнять, подпитывать, делать маски. Очень понравилась мне шоколадная маска у Кофе and beauty, после нее кожа очень приятная, бархатистая, гладкая. И запах классный. Никаких неприятных реакций моя кожа не нее не выдает