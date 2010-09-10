У кого проблемная кожа
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Re: У кого проблемная кожа
Проблемную кожу надо лечить – очень редко можно решить дело кремом. А поставить диагноз, и потом уже исходя из него лечить. Мне повезло с косметологом, вернее повезло что посоветовали. Лечила свои прыщи у Азизы Усмановой, за два месяца привели кожу в чувство, потом сводили пятна – сейчас даже не скажешь, что у меня были проблемы.
Re: У кого проблемная кожа
Злотовласка писал(а):А у меня немного другого плана проблема была. Мне казалось, что выглядела я не на свои года, а на лет 5 старше. Морщинок много, и кожа какая-то не первой свежести. это и понятно, стрессы, нервы, работа и все такое. Мне девочка знакомая посоветовала крема с гиалуроновой кислотой, я конечно же купила, но в интернете нашла информацию, что делают инъекции с ветка сакуры спб) данной кислотой. Мне биоревитализацию в бьюти тренд сделали. Уже вторая неделя пошла после процедуры, сейчас уже заметно, что кожа стала лучше, свежая и ухоженная. Дома, конечно кремами пользоваться продолжаю увлажняющими.
крема с гиалуроновой кислотой уже везде пихают(
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
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Re: У кого проблемная кожа
У меня проблемная кожа с юности. Тратила много денег на косметологов и разные процедуры, а также дорогую косметику. Но вот что мне правда очень хорошо помогло подсушить прыщи и выровнять кожу - это мыло https://eva.ua/ua/pr33036/ , и стоит оно копейки. Так что, девочки, не всегда, что дорого - это лучшее.
Re: У кого проблемная кожа
Да, дегтярное мыло - это прекрасное средство для очищения проблемной кожи лица и тела.
Re: У кого проблемная кожа
У меня бывают проблемы с кожей, хотя я давно уже не подросток. И по себе знаю, что добиваясь чистой кожи лица, важно не переусердствовать, потому что все эти очищающие и подсушивающие средства не очень хорошо влияют на кожу. Важно хорошо увлажнять, подпитывать, делать маски. Очень понравилась мне шоколадная маска у Кофе and beauty, после нее кожа очень приятная, бархатистая, гладкая. И запах классный. Никаких неприятных реакций моя кожа не нее не выдает
Re: У кого проблемная кожа
У меня с самого подросткового возраста очень проблемная кожа. Пробовал делать переливание крови, которое все так хвалят, но не мой вариант, совершенно не спасло ситуацию( Жена часто ходит в клинику Revers https://reverse-clinic.ru/ где делает массаж и просто уход за кожей. Я решил рискнуть и обратиться, мне подобрали программу HOLY LAND по уходу за кожей, сейчас и дома этой косметикой пользуюсь. Теперь кожа гладкая и ровная, нет никаких проблем.
Re: У кого проблемная кожа
Я решила познакомиться с альгинатными масками поближе, потому что раньше практически не пользовалась средствами такого формата. Для начала открыла подборку https://skinosophy.ru/catalog/maski/alg ... -dlya-lica и стала сравнивать представленные варианты. Мне интересно разобраться, чем они отличаются по составу, назначению и способу приготовления. Я предпочитаю не покупать косметику только по красивому описанию, поэтому сначала изучаю рекомендации производителя. Такой подход помогает мне лучше понимать, какое средство действительно имеет смысл добавить в домашнюю процедуру ухода.
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