Любимые средства мужа
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Любимые средства мужа
Девчонки интерсно, у Вас муж сам покупает косметику себе или Вы. Моему мужу нравится то, что я ему покупаю. Всегда беру что-то новенькое. Правда сейчас свой выбор остановил на этих средствах:
1) Туалетная вода Lacoste. Сначала запах ему не понравился, но потом как-то привык, сроднился. Теперь считает, что это лучшая туалетная вода.
2) Бальзам после бриться Florena – успокаивает кожу, не щиплет.
3) Антиперспирант Rexona – считает одним из лучших антиперспирантов: маскирует запах пота не смешивая его с запахом дезодоранта. Нравится. Пользуются им, более полугода.
4) Шампунь Clear vita ABE – шампунь от перхоти. Перхоти нет, хотя была
5) Пена для бритья Florena – раньше думал, какая разница пена или просто мылом помазать кожу, ан нет. После пены нет раздражения.
6) Гель для душа Avon – большая банка и маленькая цена – самое то для гелей для душа.
А что нравится вашему мужу?
1) Туалетная вода Lacoste. Сначала запах ему не понравился, но потом как-то привык, сроднился. Теперь считает, что это лучшая туалетная вода.
2) Бальзам после бриться Florena – успокаивает кожу, не щиплет.
3) Антиперспирант Rexona – считает одним из лучших антиперспирантов: маскирует запах пота не смешивая его с запахом дезодоранта. Нравится. Пользуются им, более полугода.
4) Шампунь Clear vita ABE – шампунь от перхоти. Перхоти нет, хотя была
5) Пена для бритья Florena – раньше думал, какая разница пена или просто мылом помазать кожу, ан нет. После пены нет раздражения.
6) Гель для душа Avon – большая банка и маленькая цена – самое то для гелей для душа.
А что нравится вашему мужу?
Re: Любимые средства мужа
то что покупаю я))))для него самому пойти в магазин пытка
Re: Любимые средства мужа
У моего мужа еще и крем для лица есть, даже отдельно дневной, отдельно ночной. А вот антиперспирантов терпеть он не может
Re: Любимые средства мужа
Чтобы голову не ломать, что мужу подарить на 23 февраля - как вариант, если он уместен, подглядите какой у него станок для бритья и подкупите пару запасных лезвий - они нынче дороговаты. Для меня это уж точно лучше чем дезодорант, носки или шампунь.
С днем защитника отечества дорогие девочки!
С днем защитника отечества дорогие девочки!
Re: Любимые средства мужа
Ну лезвия и так докупятся, разве это подарок?
Re: Любимые средства мужа
Как так - докупятся? Кем? Теми кто в подарок покупают шампунь и носки?
ДОКУПЯТСЯ! Сами, как из яйца ВЫЛУПЯТСЯ?
Это и есть -сюрприз, потому что все думают типично - ДОКУПЯТСЯ!
Эх, никто про мужиков и не думает,
докупится...........
доутовлитворяется.....
додумается............
ДОКУПЯТСЯ! Сами, как из яйца ВЫЛУПЯТСЯ?
Это и есть -сюрприз, потому что все думают типично - ДОКУПЯТСЯ!
Эх, никто про мужиков и не думает,
докупится...........
доутовлитворяется.....
додумается............
Re: Любимые средства мужа
Мне кажется приятнее мужу купить например, свитер, барсетку. Или просто приготовить праздничный ужин. А лезвия разве сюрприз? Пусть муж сам такое покупает. Это как бы муж прокладки женщине подарил.
Re: Любимые средства мужа
Дарить такое на 23 или другой любой праздник не правильно... Подарки должны приносить удовольствие для души, вызывать радость, а не намек на пойди помойся! Мой сам себе покупает в магазине заодно все что ему нужно для бритья или для приема душа...потому что там цены фиксированные и стоит все копейки. А для подарка нужно выбирать что то такое чтобы душа пела у получателя. Ну вот подарила своему на 23 планшет и дорогую туалетную воду. Смогла угодить как следует)
Re: Любимые средства мужа
Мой вообще не парится, что подарила , то и хорошо)) А покупаю по скидкам , то в Avon, То в Faberlik.
Re: Любимые средства мужа
У меня муж сам покупает всякие средства.
- Sveta_Syper
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 мар 2016, 18:45
Re: Любимые средства мужа
мой муж тоже покупает сам себе средства по уходу, но на 23 февраля я ему сделала подарочек и презентовала небольшой наборчик средств для ухода за лицом во время/после бритья. ему вроде как понравилось (не всегда понятно понравилось ему или нет, а сам прямо так и не скажет). так что минимум полгода нам не нужно будет покупать подобные средства.
получу права. куплю танк. и заеду по нескольким адресам.так.чисто поздороваться
Re: Любимые средства мужа
Особо так любимых и нет))) Пользуется тем, что куплю, или сам выбирает
Re: Любимые средства мужа
Мой сам покупает себе,то что ему нравится))
Re: Любимые средства мужа
переодически моется чем-то моим)у него вообще один шампунь для всего)
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Любимые средства мужа
Мой муж не переборчив в средствах, что куплю тем и пользуется. Просто прислушиваюсь к его мнению, что там заах не нравится, а там еще чего-то
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 июн 2016, 03:46
Re: Любимые средства мужа
Мой сам покупает. я особо и не разбираюсь
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01
Re: Любимые средства мужа
в основном я покупаю, но иногда и он что-то притаскивает и себе и мне.мы знаем предпочтения друг друга
Re: Любимые средства мужа
у моего олд спай любимый
Re: Любимые средства мужа
Я покупаю своему мужу сама, но люблю что бы от него вкусно пахло. Поэтому беру дорогой хороший парфум всегда.
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