Любимые средства мужа

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Tanyna
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 23:53

Любимые средства мужа

Сообщение Tanyna » 07 июл 2012, 11:44

Девчонки интерсно, у Вас муж сам покупает косметику себе или Вы. Моему мужу нравится то, что я ему покупаю. Всегда беру что-то новенькое. Правда сейчас свой выбор остановил на этих средствах:
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1) Туалетная вода Lacoste. Сначала запах ему не понравился, но потом как-то привык, сроднился. Теперь считает, что это лучшая туалетная вода.
2) Бальзам после бриться Florena – успокаивает кожу, не щиплет.
3) Антиперспирант Rexona – считает одним из лучших антиперспирантов: маскирует запах пота не смешивая его с запахом дезодоранта. Нравится. Пользуются им, более полугода.
4) Шампунь Clear vita ABE – шампунь от перхоти. Перхоти нет, хотя была
5) Пена для бритья Florena – раньше думал, какая разница пена или просто мылом помазать кожу, ан нет. После пены нет раздражения.
6) Гель для душа Avon – большая банка и маленькая цена – самое то для гелей для душа.

А что нравится вашему мужу?
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Rorry
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 20:01
Откуда: Москва

Re: Любимые средства мужа

Сообщение Rorry » 14 июл 2012, 00:45

то что покупаю я))))для него самому пойти в магазин пытка
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Любимые средства мужа

Сообщение Lenka83 » 12 фев 2016, 15:37

У моего мужа еще и крем для лица есть, даже отдельно дневной, отдельно ночной. А вот антиперспирантов терпеть он не может
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aziat
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 22:36

Re: Любимые средства мужа

Сообщение aziat » 14 фев 2016, 23:03

Чтобы голову не ломать, что мужу подарить на 23 февраля - как вариант, если он уместен, подглядите какой у него станок для бритья и подкупите пару запасных лезвий - они нынче дороговаты. Для меня это уж точно лучше чем дезодорант, носки или шампунь.
С днем защитника отечества дорогие девочки!
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Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: Любимые средства мужа

Сообщение Denata » 15 фев 2016, 15:52

Ну лезвия и так докупятся, разве это подарок?
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aziat
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 22:36

Re: Любимые средства мужа

Сообщение aziat » 15 фев 2016, 23:11

Как так - докупятся? Кем? Теми кто в подарок покупают шампунь и носки?
ДОКУПЯТСЯ! Сами, как из яйца ВЫЛУПЯТСЯ?
Это и есть -сюрприз, потому что все думают типично - ДОКУПЯТСЯ!
Эх, никто про мужиков и не думает,
докупится...........
доутовлитворяется.....
додумается............
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Любимые средства мужа

Сообщение Lenka83 » 16 фев 2016, 13:48

Мне кажется приятнее мужу купить например, свитер, барсетку. Или просто приготовить праздничный ужин. А лезвия разве сюрприз? Пусть муж сам такое покупает. Это как бы муж прокладки женщине подарил.
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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Любимые средства мужа

Сообщение Anyta » 28 фев 2016, 14:15

Дарить такое на 23 или другой любой праздник не правильно... Подарки должны приносить удовольствие для души, вызывать радость, а не намек на пойди помойся! Мой сам себе покупает в магазине заодно все что ему нужно для бритья или для приема душа...потому что там цены фиксированные и стоит все копейки. А для подарка нужно выбирать что то такое чтобы душа пела у получателя. Ну вот подарила своему на 23 планшет и дорогую туалетную воду. Смогла угодить как следует)
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Katarinna
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 19:47

Re: Любимые средства мужа

Сообщение Katarinna » 02 мар 2016, 14:23

Мой вообще не парится, что подарила , то и хорошо)) А покупаю по скидкам , то в Avon, То в Faberlik.
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Martina
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 20:14

Re: Любимые средства мужа

Сообщение Martina » 22 мар 2016, 00:58

У меня муж сам покупает всякие средства.
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Sveta_Syper
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 18:45

Re: Любимые средства мужа

Сообщение Sveta_Syper » 24 мар 2016, 11:44

мой муж тоже покупает сам себе средства по уходу, но на 23 февраля я ему сделала подарочек и презентовала небольшой наборчик средств для ухода за лицом во время/после бритья. ему вроде как понравилось (не всегда понятно понравилось ему или нет, а сам прямо так и не скажет). так что минимум полгода нам не нужно будет покупать подобные средства.
получу права. куплю танк. и заеду по нескольким адресам.так.чисто поздороваться
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Kadi
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 03:08

Re: Любимые средства мужа

Сообщение Kadi » 15 апр 2016, 19:31

Особо так любимых и нет))) Пользуется тем, что куплю, или сам выбирает
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Mani
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 май 2016, 18:13

Re: Любимые средства мужа

Сообщение Mani » 17 май 2016, 18:27

Мой сам покупает себе,то что ему нравится))
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AndreevaS
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 май 2016, 08:40

Re: Любимые средства мужа

Сообщение AndreevaS » 22 май 2016, 09:48

переодически моется чем-то моим)у него вообще один шампунь для всего)
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Любимые средства мужа

Сообщение Barabulka222 » 09 июн 2016, 00:05

Мой муж не переборчив в средствах, что куплю тем и пользуется. Просто прислушиваюсь к его мнению, что там заах не нравится, а там еще чего-то
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NastasiaJo
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 июн 2016, 03:46

Re: Любимые средства мужа

Сообщение NastasiaJo » 10 июн 2016, 06:03

Мой сам покупает. я особо и не разбираюсь
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Kristinaksi
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01

Re: Любимые средства мужа

Сообщение Kristinaksi » 14 июн 2016, 14:06

в основном я покупаю, но иногда и он что-то притаскивает и себе и мне.мы знаем предпочтения друг друга
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Нюша В
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 19:42

Re: Любимые средства мужа

Сообщение Нюша В » 03 янв 2017, 21:07

Я покупаю своему мужу сама, но люблю что бы от него вкусно пахло. Поэтому беру дорогой хороший парфум всегда.
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Sovievare
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 мар 2015, 12:20

Re: Любимые средства мужа

Сообщение Sovievare » Сегодня, 16:15

А у меня муж чистюля. Любит он ухаживать за собой и совсем ничего плохого я в этом не вижу, а совсем наоборот. И вот жидкое мыло http://silkyhands.ru/product/zhidkoe-my ... -lepestkov покупаю только ради него, потому что сама уважаю больше кусковое. Но по сути оно очень хорошее. И аромат, и на руках приятное ощущение потом, не сушит.
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