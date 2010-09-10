Сообщение Tanyna » 07 июл 2012, 11:44

Девчонки интерсно, у Вас муж сам покупает косметику себе или Вы. Моему мужу нравится то, что я ему покупаю. Всегда беру что-то новенькое. Правда сейчас свой выбор остановил на этих средствах:1) Туалетная вода Lacoste. Сначала запах ему не понравился, но потом как-то привык, сроднился. Теперь считает, что это лучшая туалетная вода.2) Бальзам после бриться Florena – успокаивает кожу, не щиплет.3) Антиперспирант Rexona – считает одним из лучших антиперспирантов: маскирует запах пота не смешивая его с запахом дезодоранта. Нравится. Пользуются им, более полугода.4) Шампунь Clear vita ABE – шампунь от перхоти. Перхоти нет, хотя была5) Пена для бритья Florena – раньше думал, какая разница пена или просто мылом помазать кожу, ан нет. После пены нет раздражения.6) Гель для душа Avon – большая банка и маленькая цена – самое то для гелей для душа.А что нравится вашему мужу?