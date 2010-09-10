Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Модераторы FORUM.RZN.info, Колхозник
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Есть конечно, и не одна. Мне по крайней мере об алюминиевых стеклопакетах много хорошего говорили, но себе мы такие не ставили, сразу скажу
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Да и у нас, собственно говоря, опыта с такими окнами пока еще немного. Вот собираемся в проконсультироваться и потом, если все устроит, уже заказывать. Как вообще эта фирма, надежная?
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
halkhalk писал(а):Да и у нас, собственно говоря, опыта с такими окнами пока еще немного. Вот собираемся в проконсультироваться и потом, если все устроит, уже заказывать. Как вообще эта фирма, надежная?
Не,не надежная.не стоит связываться.кроме наивного спама,ничего толкового
http://vk.com/plitochnik62
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Уважаемые жители г. Рязани!
Крайне не рекомендую обращаться в компанию "Экопласт" на Маяковского.
Не знаю как сейчас, летом шла агрессивная реклама, обещающая скидки до 50 %.
Повелись на скидки, заказали балконный блок.
С учетом "скидок" цена получилась на уровне рыночных цен, если не выше. Ну да ладно.
Летом 2015 года договор от этого бренда заключался от имени ООО "Окна плюс" (г.Волгодонск).
Окно поставили худно-бедно.
Не так давно по стеклопакету внезапно пошла трещина. Позвонили по телефону в договоре на предмет гарантии и вообще выявления причины произошедшего.
По телефону нам ответили, что компания ООО "Окна Плюс" "юридически не существует" и никакие гарантийные обязательства нам никто исполнять не собирается. Предложили услуги по ремонту, но за мои деньги.
Согласно открытым данным ЕГРЮЛ фирма эта существует, но, скорее всего, ее просто бросили собственники.
Эти же лица создали другие ООО, которые продолжают бизнес под вывеской "Экопласт". Юридически, данные организации также зарегистрированы в Волгодонске по тому же адресу.
В моем договоре стоит якобы подпись директора (который, по идее, находится в Волгодонске) и самонаборная печать ООО. Адрес для претензий - г.Волгодонск.
Я, разумеется, направил претензию, а также жалобы в прокуратуру Ростовской области, Роспотребнадзор.
Так вот, обходите эту контору сторной, никакой гарантии, что и новые фирмы также не "сольют" в скором времени.
Если есть люди, пострадавшие от этих оконщиков, мой адрес tratata22@yandex.ru.
Крайне не рекомендую обращаться в компанию "Экопласт" на Маяковского.
Не знаю как сейчас, летом шла агрессивная реклама, обещающая скидки до 50 %.
Повелись на скидки, заказали балконный блок.
С учетом "скидок" цена получилась на уровне рыночных цен, если не выше. Ну да ладно.
Летом 2015 года договор от этого бренда заключался от имени ООО "Окна плюс" (г.Волгодонск).
Окно поставили худно-бедно.
Не так давно по стеклопакету внезапно пошла трещина. Позвонили по телефону в договоре на предмет гарантии и вообще выявления причины произошедшего.
По телефону нам ответили, что компания ООО "Окна Плюс" "юридически не существует" и никакие гарантийные обязательства нам никто исполнять не собирается. Предложили услуги по ремонту, но за мои деньги.
Согласно открытым данным ЕГРЮЛ фирма эта существует, но, скорее всего, ее просто бросили собственники.
Эти же лица создали другие ООО, которые продолжают бизнес под вывеской "Экопласт". Юридически, данные организации также зарегистрированы в Волгодонске по тому же адресу.
В моем договоре стоит якобы подпись директора (который, по идее, находится в Волгодонске) и самонаборная печать ООО. Адрес для претензий - г.Волгодонск.
Я, разумеется, направил претензию, а также жалобы в прокуратуру Ростовской области, Роспотребнадзор.
Так вот, обходите эту контору сторной, никакой гарантии, что и новые фирмы также не "сольют" в скором времени.
Если есть люди, пострадавшие от этих оконщиков, мой адрес tratata22@yandex.ru.
Как ни работай - всегда найдется козел, который работает меньше, а получает больше...
Явно не русская женщина смотрела на горящую избу, когда ее сбил конь."
"И теперь я тоже ничего не покупаю, не общаюсь и не сдаю им жильё..."
Явно не русская женщина смотрела на горящую избу, когда ее сбил конь."
"И теперь я тоже ничего не покупаю, не общаюсь и не сдаю им жильё..."
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Куда обратиться вопрос конечно первостепенный, но не менее важный вопрос из какого профиля окна заказывать. На сегодняшний день Рехау марка №1, так что ищите тех кто из этого профиля делает, а потом уже можно и о фирме справки навести.
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Интересно, а за счёт чего трещина в стеклопакете могла появиться? Неправильная эксплуатация или некачественная установка?
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Чаще всего это происходит от некачественной установки. Поэтому к советам людей, которые столкнулись с халтурной работой стоит прислушаться и ничего у таких горе специалистов не заказывать.
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Кто пострадал от фирмы "Экопласт", откликнитесь! Фирма закрылась, как и во многих других городах, взяв предоплату со многих людей и не выполнив почти ни одного заказа! Так же видел здесь сообщения от якобы представителя компании "Теплые окна" - не ведитесь, это та же самая шарага! Почитайте отзывы из других городов!
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Сергей Миляев писал(а):Рекомендую посмотреть te-okna.ru делают быстро не дорого и главное качественно
Не вздумайте обращаться в эту контору! Эта контора - мошенники, производная от компании "Экопласт", обманувшей людей уже во многих городах! Называется она сейчас "Оконный континент", на сайте кроме телефона ничего нет - ни адреса, ни юридической информации!
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
FOREV писал(а):Интересно, а за счёт чего трещина в стеклопакете могла появиться? Неправильная эксплуатация или некачественная установка?
Как мне пояснили специалисты - могли "закрутить" (вертикаль и горизонт неправильно выставить) окно при установке. Могли чутка ударить стеклопакет при монтаже в раму. Из-за холода, трещина и пошла.
Как ни работай - всегда найдется козел, который работает меньше, а получает больше...
Явно не русская женщина смотрела на горящую избу, когда ее сбил конь."
"И теперь я тоже ничего не покупаю, не общаюсь и не сдаю им жильё..."
Явно не русская женщина смотрела на горящую избу, когда ее сбил конь."
"И теперь я тоже ничего не покупаю, не общаюсь и не сдаю им жильё..."
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 мар 2016, 18:47
- Контактная информация:
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Tratata писал(а):Уважаемые жители г. Рязани!
Крайне не рекомендую обращаться в компанию "Экопласт" на Маяковского.
Не знаю как сейчас, летом шла агрессивная реклама, обещающая скидки до 50 %.
Повелись на скидки, заказали балконный блок.
С учетом "скидок" цена получилась на уровне рыночных цен, если не выше. Ну да ладно.
Летом 2015 года договор от этого бренда заключался от имени ООО "Окна плюс" (г.Волгодонск).
Окно поставили худно-бедно.
Не так давно по стеклопакету внезапно пошла трещина. Позвонили по телефону в договоре на предмет гарантии и вообще выявления причины произошедшего.
По телефону нам ответили, что компания ООО "Окна Плюс" "юридически не существует" и никакие гарантийные обязательства нам никто исполнять не собирается. Предложили услуги по ремонту, но за мои деньги.
Согласно открытым данным ЕГРЮЛ фирма эта существует, но, скорее всего, ее просто бросили собственники.
Эти же лица создали другие ООО, которые продолжают бизнес под вывеской "Экопласт". Юридически, данные организации также зарегистрированы в Волгодонске по тому же адресу.
В моем договоре стоит якобы подпись директора (который, по идее, находится в Волгодонске) и самонаборная печать ООО. Адрес для претензий - г.Волгодонск.
Я, разумеется, направил претензию, а также жалобы в прокуратуру Ростовской области, Роспотребнадзор.
Так вот, обходите эту контору сторной, никакой гарантии, что и новые фирмы также не "сольют" в скором времени.
Если есть люди, пострадавшие от этих оконщиков, мой адрес tratata22@yandex.ru.
Если вам оказали некачественную услугу, а потом не компенсировали, то можно обратиться в Роспотребнадзор. Сейчас вполне нормально практикуется возврат денег за некачественный товар или услугу Главное понимать, что закон находится на стороне потребителя.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 янв 2017, 21:01
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Оконный город. Торговая марка по городу распространенная. Кто ставил?
пластиковые окна Алматы и алюминиевые конструкции https://royalgroup-ltd.kz
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вчера, 12:26
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Я заказывала у них: http://rbk-bel.by/okna-pvkh Меня все устроило.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 14 фев 2017, 05:40
ремонт задней подвески
Добрый день товарищи!
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СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
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СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
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