Сообщение halkhalk » 20 фев 2016, 11:11

Да и у нас, собственно говоря, опыта с такими окнами пока еще немного. Вот собираемся в проконсультироваться и потом, если все устроит, уже заказывать. Как вообще эта фирма, надежная?