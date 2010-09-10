Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Есть конечно, и не одна. Мне по крайней мере об алюминиевых стеклопакетах много хорошего говорили, но себе мы такие не ставили, сразу скажу
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Да и у нас, собственно говоря, опыта с такими окнами пока еще немного. Вот собираемся в проконсультироваться и потом, если все устроит, уже заказывать. Как вообще эта фирма, надежная?
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
halkhalk писал(а):Да и у нас, собственно говоря, опыта с такими окнами пока еще немного. Вот собираемся в проконсультироваться и потом, если все устроит, уже заказывать. Как вообще эта фирма, надежная?
Не,не надежная.не стоит связываться.кроме наивного спама,ничего толкового
https://vk.com/remontkv62
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Уважаемые жители г. Рязани!
Крайне не рекомендую обращаться в компанию "Экопласт" на Маяковского.
Не знаю как сейчас, летом шла агрессивная реклама, обещающая скидки до 50 %.
Повелись на скидки, заказали балконный блок.
С учетом "скидок" цена получилась на уровне рыночных цен, если не выше. Ну да ладно.
Летом 2015 года договор от этого бренда заключался от имени ООО "Окна плюс" (г.Волгодонск).
Окно поставили худно-бедно.
Не так давно по стеклопакету внезапно пошла трещина. Позвонили по телефону в договоре на предмет гарантии и вообще выявления причины произошедшего.
По телефону нам ответили, что компания ООО "Окна Плюс" "юридически не существует" и никакие гарантийные обязательства нам никто исполнять не собирается. Предложили услуги по ремонту, но за мои деньги.
Согласно открытым данным ЕГРЮЛ фирма эта существует, но, скорее всего, ее просто бросили собственники.
Эти же лица создали другие ООО, которые продолжают бизнес под вывеской "Экопласт". Юридически, данные организации также зарегистрированы в Волгодонске по тому же адресу.
В моем договоре стоит якобы подпись директора (который, по идее, находится в Волгодонске) и самонаборная печать ООО. Адрес для претензий - г.Волгодонск.
Я, разумеется, направил претензию, а также жалобы в прокуратуру Ростовской области, Роспотребнадзор.
Так вот, обходите эту контору сторной, никакой гарантии, что и новые фирмы также не "сольют" в скором времени.
Если есть люди, пострадавшие от этих оконщиков, мой адрес tratata22@yandex.ru.
Крайне не рекомендую обращаться в компанию "Экопласт" на Маяковского.
Не знаю как сейчас, летом шла агрессивная реклама, обещающая скидки до 50 %.
Повелись на скидки, заказали балконный блок.
С учетом "скидок" цена получилась на уровне рыночных цен, если не выше. Ну да ладно.
Летом 2015 года договор от этого бренда заключался от имени ООО "Окна плюс" (г.Волгодонск).
Окно поставили худно-бедно.
Не так давно по стеклопакету внезапно пошла трещина. Позвонили по телефону в договоре на предмет гарантии и вообще выявления причины произошедшего.
По телефону нам ответили, что компания ООО "Окна Плюс" "юридически не существует" и никакие гарантийные обязательства нам никто исполнять не собирается. Предложили услуги по ремонту, но за мои деньги.
Согласно открытым данным ЕГРЮЛ фирма эта существует, но, скорее всего, ее просто бросили собственники.
Эти же лица создали другие ООО, которые продолжают бизнес под вывеской "Экопласт". Юридически, данные организации также зарегистрированы в Волгодонске по тому же адресу.
В моем договоре стоит якобы подпись директора (который, по идее, находится в Волгодонске) и самонаборная печать ООО. Адрес для претензий - г.Волгодонск.
Я, разумеется, направил претензию, а также жалобы в прокуратуру Ростовской области, Роспотребнадзор.
Так вот, обходите эту контору сторной, никакой гарантии, что и новые фирмы также не "сольют" в скором времени.
Если есть люди, пострадавшие от этих оконщиков, мой адрес tratata22@yandex.ru.
Как ни работай - всегда найдется козел, который работает меньше, а получает больше...
Явно не русская женщина смотрела на горящую избу, когда ее сбил конь."
"И теперь я тоже ничего не покупаю, не общаюсь и не сдаю им жильё..."
Явно не русская женщина смотрела на горящую избу, когда ее сбил конь."
"И теперь я тоже ничего не покупаю, не общаюсь и не сдаю им жильё..."
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Куда обратиться вопрос конечно первостепенный, но не менее важный вопрос из какого профиля окна заказывать. На сегодняшний день Рехау марка №1, так что ищите тех кто из этого профиля делает, а потом уже можно и о фирме справки навести.
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Интересно, а за счёт чего трещина в стеклопакете могла появиться? Неправильная эксплуатация или некачественная установка?
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Чаще всего это происходит от некачественной установки. Поэтому к советам людей, которые столкнулись с халтурной работой стоит прислушаться и ничего у таких горе специалистов не заказывать.
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Кто пострадал от фирмы "Экопласт", откликнитесь! Фирма закрылась, как и во многих других городах, взяв предоплату со многих людей и не выполнив почти ни одного заказа! Так же видел здесь сообщения от якобы представителя компании "Теплые окна" - не ведитесь, это та же самая шарага! Почитайте отзывы из других городов!
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Сергей Миляев писал(а):Рекомендую посмотреть te-okna.ru делают быстро не дорого и главное качественно
Не вздумайте обращаться в эту контору! Эта контора - мошенники, производная от компании "Экопласт", обманувшей людей уже во многих городах! Называется она сейчас "Оконный континент", на сайте кроме телефона ничего нет - ни адреса, ни юридической информации!
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
FOREV писал(а):Интересно, а за счёт чего трещина в стеклопакете могла появиться? Неправильная эксплуатация или некачественная установка?
Как мне пояснили специалисты - могли "закрутить" (вертикаль и горизонт неправильно выставить) окно при установке. Могли чутка ударить стеклопакет при монтаже в раму. Из-за холода, трещина и пошла.
Как ни работай - всегда найдется козел, который работает меньше, а получает больше...
Явно не русская женщина смотрела на горящую избу, когда ее сбил конь."
"И теперь я тоже ничего не покупаю, не общаюсь и не сдаю им жильё..."
Явно не русская женщина смотрела на горящую избу, когда ее сбил конь."
"И теперь я тоже ничего не покупаю, не общаюсь и не сдаю им жильё..."
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 мар 2016, 18:47
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Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Tratata писал(а):Уважаемые жители г. Рязани!
Крайне не рекомендую обращаться в компанию "Экопласт" на Маяковского.
Не знаю как сейчас, летом шла агрессивная реклама, обещающая скидки до 50 %.
Повелись на скидки, заказали балконный блок.
С учетом "скидок" цена получилась на уровне рыночных цен, если не выше. Ну да ладно.
Летом 2015 года договор от этого бренда заключался от имени ООО "Окна плюс" (г.Волгодонск).
Окно поставили худно-бедно.
Не так давно по стеклопакету внезапно пошла трещина. Позвонили по телефону в договоре на предмет гарантии и вообще выявления причины произошедшего.
По телефону нам ответили, что компания ООО "Окна Плюс" "юридически не существует" и никакие гарантийные обязательства нам никто исполнять не собирается. Предложили услуги по ремонту, но за мои деньги.
Согласно открытым данным ЕГРЮЛ фирма эта существует, но, скорее всего, ее просто бросили собственники.
Эти же лица создали другие ООО, которые продолжают бизнес под вывеской "Экопласт". Юридически, данные организации также зарегистрированы в Волгодонске по тому же адресу.
В моем договоре стоит якобы подпись директора (который, по идее, находится в Волгодонске) и самонаборная печать ООО. Адрес для претензий - г.Волгодонск.
Я, разумеется, направил претензию, а также жалобы в прокуратуру Ростовской области, Роспотребнадзор.
Так вот, обходите эту контору сторной, никакой гарантии, что и новые фирмы также не "сольют" в скором времени.
Если есть люди, пострадавшие от этих оконщиков, мой адрес tratata22@yandex.ru.
Если вам оказали некачественную услугу, а потом не компенсировали, то можно обратиться в Роспотребнадзор. Сейчас вполне нормально практикуется возврат денег за некачественный товар или услугу Главное понимать, что закон находится на стороне потребителя.
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
через неделю приедут монтажники для установки деревянных окон, и у меня вдруг возник вопрос, на какую глубину в проеме устанавливать окна.
Дом - клееный брус, 1 год. Черновые коробки без четвертей, то есть можно установить окна как заподлицо с внешней стороной стены, так и утопив в стены, например, наполовину.
По плану монтажники будут ставить заподлицо с внешней кромкой стены. Монтажный шов снаружи закроем наличником, изнутри будут деревянные откосы.
Читая сегодня на форуме материалы, опять наткнулся на мысль, что если вынести окна ближе к улице (как у меня), то якобы это будет хуже с точки зрения промерзания окон/швов (по сравнению с установкой посередине глубины коробки).
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать и почему.
Дом - клееный брус, 1 год. Черновые коробки без четвертей, то есть можно установить окна как заподлицо с внешней стороной стены, так и утопив в стены, например, наполовину.
По плану монтажники будут ставить заподлицо с внешней кромкой стены. Монтажный шов снаружи закроем наличником, изнутри будут деревянные откосы.
Читая сегодня на форуме материалы, опять наткнулся на мысль, что если вынести окна ближе к улице (как у меня), то якобы это будет хуже с точки зрения промерзания окон/швов (по сравнению с установкой посередине глубины коробки).
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать и почему.
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Куда точно не обращаться - ИП Кажаев С.В. Это ТМК Комфорт, deluxe, Евростиль и пр.(меняют названия после скандалов). Контора двух братьев-мошенников, берут предоплату и ничего не ставят. В Роспотребнадзоре, прокуратуре и судах на них уже куча заявлений
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
trubamaster писал(а):Ну а почему тогда случается конденсат на окнах
Как писали ранее, это происходит из-за плохо вентилируемого помещения. Вот почему в ванной потеют зеркала, потому, что очень много пара и мало свежего воздуха. Стоит сделать вентиляцию, чтобы избавиться от проблемы.
Re: Окна ПВХ. Куда лучше обратиться?
Компании которые предлагают пластиковые окна, используют только проверенные и качественные профильные марки ПВХ, комплектующие и фурнитуру. Если же вы сомневаетесь в выборе пластиковых окон, то вы всегда можете обратиться к оконному калькулятору https://www.oknatrade.ru/kalkulator-plastikovyh-okon/ и таким образом быстро подберете пластиковые окна именно для вашего дома или квартиры.
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