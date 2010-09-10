Октябрьский городок.
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Октябрьский городок.
Что такое замышляется в Октябрьском городке :
26 июня в 18.00 в большом зале здания муниципалитета на Радищева, 28 состоятся публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план города Рязани «Рязань. Внесение изменений в зонирование Генерального плана» (г. Рязань, ул. Октябрьский городок – ул. Керамзавода) в части изменения функциональных зон территории, расположенной по адресу: г. Рязань, ул. Октябрьский городок – ул. Керамзавода с зоны застройки среднеэтажными жилыми домами, зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций на зону застройки многоэтажными жилыми домами; часть зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - на общественно- жилую зону
Кто и что там строить собирается?
26 июня в 18.00 в большом зале здания муниципалитета на Радищева, 28 состоятся публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план города Рязани «Рязань. Внесение изменений в зонирование Генерального плана» (г. Рязань, ул. Октябрьский городок – ул. Керамзавода) в части изменения функциональных зон территории, расположенной по адресу: г. Рязань, ул. Октябрьский городок – ул. Керамзавода с зоны застройки среднеэтажными жилыми домами, зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций на зону застройки многоэтажными жилыми домами; часть зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - на общественно- жилую зону
Кто и что там строить собирается?
Re: Октябрьский городок.
Во вторник, 26 июня, в малом зале администрации Рязани прошли публичные слушания на тему внесения изменений в Генеральный план города. На обсуждение был вынесен вопрос сноса ветхих домов на улицах Октябрьский городок и Керамзавод. Линия предполагаемого сноса домов проходит в районе детского сада. Заказчик ОАО «Рязанский комбинат бытового обслуживания» предложил построить на их месте новый квартал с высотками и социальными объектами, например, поликлиникой. На слушаниях собрались жители ветхих домов, которые предлагают снести, представитель заказчика, проектировщик, а также гражданские активисты. По словам большинства жителей, они не против благоустройства и перестройки района, к тому же, как сообщила одна из жительниц, некоторые дома в городке сохранились еще «не со сталинских, а с царских времен». Однако всех пришедших на слушания беспокоил главный вопрос - о расселении жильцов тех домов, которые в случае положительного решения о застройке района, будут снесены.
По словам представителя заказчика Валерия Зайцева, на той земле, которая уже сейчас имеется в собственности, в первую очередь, будет построена одна многоэтажка, в которую расселят всех, кто пожелает остаться жить в Октябрьском городке. Если все пойдет по плану, то стройка начнется с начала 2013 года и уже к концу года первый дом будет построен, убедил Зайцев. По его словам, тем жителям домов под снос, которые захотят переехать из городка, будет предложено жилье в других районах города. «С каждым мы будем работать индивидуально. Мы просто не сможем дать вам квартиры меньшим метражом, чем у вас есть, иначе вы затаскаете нас по судам», - успокоил рязанцев представитель заказчика. Конкретный срок окончательного завершения строительства всех объектов в городке Зайцев назвать затруднился, так как, по его словам, «многое зависит не от нас». К тому же, отметил заместитель главы администрации Антон Воробьев, «здесь речь идет не о том, что именно этот застройщик будет застраивать всю территорию». По словам Валерия Зайцева, даже подрядчик работ по строительству первой очереди домов еще до конца не определен.
По информации заказчика, на сегодня в среднеэтажных домах на территории предполагаемой застройки люди проживают в квартирах общей площадью 46 000 кв метров. В обновленном Октябрьском городке по плану будет 1044 квартиры общей площадью 58800 кв метров. Об этом в своем выступлении сообщила проектировщик Надежда Прянишникова.
Во время публичных слушаний большинство выступавших высказались «за» внесение изменений в Генплан города и последующее благоустройство района. Однако нашлись и те, кто привел аргументы «против». Кроме неразвитой инфраструктуры, по их мнению, неподходящей для увеличения численности населения района и слабо проработанного плана постройки социальных объектов, несколько выступающих отметили плохую экологию района (Октябрьский городок находится рядом с городской свалкой). «Развивать этот район – преступление перед населением!», - заявил гражданский активист Андрей Петруцкий. По его словам, при изменении Генплана нужно смотреть далеко в будущее, и из-за соседства городской свалки Октябрьский район нужно вообще расселять. Активист призвал тех, кто сегодня голосует «за» благоустройство, подумать о своих детях и внуках, которые потом будут жить на загрязненной территории. Особенно, по его мнению, это касается воздуха, наполненного вредными выбросами. Между тем, как утверждает Петруцкий, «это первая попытка сноса двухэтажных домов в Рязани». «Раньше их поджигали», - добавил активист.
Зампредседателя городской думы Владимир Скрипченко, который вел слушания, сообщил, что в течение 3-х дней участники слушаний могут подать свои замечания и предложения по адресу: ул. Введенская, 107, приемная заместителя главы администрации Антона Воробьева.
Фото по теме
[Антон Воробьев]
[Владимир Скрипченко]
© RZN.info
По словам представителя заказчика Валерия Зайцева, на той земле, которая уже сейчас имеется в собственности, в первую очередь, будет построена одна многоэтажка, в которую расселят всех, кто пожелает остаться жить в Октябрьском городке. Если все пойдет по плану, то стройка начнется с начала 2013 года и уже к концу года первый дом будет построен, убедил Зайцев. По его словам, тем жителям домов под снос, которые захотят переехать из городка, будет предложено жилье в других районах города. «С каждым мы будем работать индивидуально. Мы просто не сможем дать вам квартиры меньшим метражом, чем у вас есть, иначе вы затаскаете нас по судам», - успокоил рязанцев представитель заказчика. Конкретный срок окончательного завершения строительства всех объектов в городке Зайцев назвать затруднился, так как, по его словам, «многое зависит не от нас». К тому же, отметил заместитель главы администрации Антон Воробьев, «здесь речь идет не о том, что именно этот застройщик будет застраивать всю территорию». По словам Валерия Зайцева, даже подрядчик работ по строительству первой очереди домов еще до конца не определен.
По информации заказчика, на сегодня в среднеэтажных домах на территории предполагаемой застройки люди проживают в квартирах общей площадью 46 000 кв метров. В обновленном Октябрьском городке по плану будет 1044 квартиры общей площадью 58800 кв метров. Об этом в своем выступлении сообщила проектировщик Надежда Прянишникова.
Во время публичных слушаний большинство выступавших высказались «за» внесение изменений в Генплан города и последующее благоустройство района. Однако нашлись и те, кто привел аргументы «против». Кроме неразвитой инфраструктуры, по их мнению, неподходящей для увеличения численности населения района и слабо проработанного плана постройки социальных объектов, несколько выступающих отметили плохую экологию района (Октябрьский городок находится рядом с городской свалкой). «Развивать этот район – преступление перед населением!», - заявил гражданский активист Андрей Петруцкий. По его словам, при изменении Генплана нужно смотреть далеко в будущее, и из-за соседства городской свалки Октябрьский район нужно вообще расселять. Активист призвал тех, кто сегодня голосует «за» благоустройство, подумать о своих детях и внуках, которые потом будут жить на загрязненной территории. Особенно, по его мнению, это касается воздуха, наполненного вредными выбросами. Между тем, как утверждает Петруцкий, «это первая попытка сноса двухэтажных домов в Рязани». «Раньше их поджигали», - добавил активист.
Зампредседателя городской думы Владимир Скрипченко, который вел слушания, сообщил, что в течение 3-х дней участники слушаний могут подать свои замечания и предложения по адресу: ул. Введенская, 107, приемная заместителя главы администрации Антона Воробьева.
Фото по теме
[Антон Воробьев]
[Владимир Скрипченко]
© RZN.info
Re: Октябрьский городок.
Речь идёт о домах между бывшим Автомобильном училище и сквером за 22 школой.
Re: Октябрьский городок.
Планы какие-то наполеоновские...
Re: Октябрьский городок.
Подскажите, как развивается ситуация с планами застройки Окт. городка?
Re: Октябрьский городок.
Пока тишина
Re: Октябрьский городок.
А я слышала от живущих в том районе, что стройка уже начата
Re: Октябрьский городок.
Там довольно плотная застройка. Ни один дом пока не снесён.
Re: Октябрьский городок.
Жители по адресу Окт.городок 52,53 добро пожаловать на http://www.tsj.ru/my.asp?art_rubraddr=63650
Re: Октябрьский городок.
Ну вот началась застройка этого старого микрорайона. Первый дом заложен.
Re: Октябрьский городок.
А кто застройщик и что за дом будет?
Re: Октябрьский городок.
Застройщик Стройинвест. Дом 11-этажный. Расположен по адресу Октябрьский городок д.34а. Там ранее был Комбинат бытового обслуживания. Это от ТЦ Октябрь 100 метров вглубь микрорайона.
Re: Октябрьский городок.
Что-то не нашел про Стройинвест ничего. Ни сайта, ни ссылок.
Застройщик, образованный для строительства одного дома?
Застройщик, образованный для строительства одного дома?
Re: Октябрьский городок.
Почитайте щит на стройплощадке. Там по-моему есть адрес застройщика.
Re: Октябрьский городок.
Подозрительно...
Как говорится , если про тебя нет ничего в интернете - значит ты не существуешь...
Как говорится , если про тебя нет ничего в интернете - значит ты не существуешь...
Re: Октябрьский городок.
Насколько я помню, там ссылка на ул. Праволыбедскую.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 05 май 2015, 18:52
Re: Октябрьский городок.
Уважаемые господа застройщики, давайте не будем обливать грязью друг друга. Если есть что-то плохое на стройке давайте это обсуждать, а не высасывать проблему из пальца.
Re: Октябрьский городок.
Добрый день.
Начали сносить автобазу в Октябрьском городке рядом с 49 домом, говорят что будет 2 20 этажных дома, кто в курсе?
Кто-то говорил что там обещали построить школу.
Начали сносить автобазу в Октябрьском городке рядом с 49 домом, говорят что будет 2 20 этажных дома, кто в курсе?
Кто-то говорил что там обещали построить школу.
18 сообщений • Страница 1 из 1
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