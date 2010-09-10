Сообщение s47 » 15 июл 2012, 23:47

Во вторник, 26 июня, в малом зале администрации Рязани прошли публичные слушания на тему внесения изменений в Генеральный план города. На обсуждение был вынесен вопрос сноса ветхих домов на улицах Октябрьский городок и Керамзавод. Линия предполагаемого сноса домов проходит в районе детского сада. Заказчик ОАО «Рязанский комбинат бытового обслуживания» предложил построить на их месте новый квартал с высотками и социальными объектами, например, поликлиникой. На слушаниях собрались жители ветхих домов, которые предлагают снести, представитель заказчика, проектировщик, а также гражданские активисты. По словам большинства жителей, они не против благоустройства и перестройки района, к тому же, как сообщила одна из жительниц, некоторые дома в городке сохранились еще «не со сталинских, а с царских времен». Однако всех пришедших на слушания беспокоил главный вопрос - о расселении жильцов тех домов, которые в случае положительного решения о застройке района, будут снесены.



По словам представителя заказчика Валерия Зайцева, на той земле, которая уже сейчас имеется в собственности, в первую очередь, будет построена одна многоэтажка, в которую расселят всех, кто пожелает остаться жить в Октябрьском городке. Если все пойдет по плану, то стройка начнется с начала 2013 года и уже к концу года первый дом будет построен, убедил Зайцев. По его словам, тем жителям домов под снос, которые захотят переехать из городка, будет предложено жилье в других районах города. «С каждым мы будем работать индивидуально. Мы просто не сможем дать вам квартиры меньшим метражом, чем у вас есть, иначе вы затаскаете нас по судам», - успокоил рязанцев представитель заказчика. Конкретный срок окончательного завершения строительства всех объектов в городке Зайцев назвать затруднился, так как, по его словам, «многое зависит не от нас». К тому же, отметил заместитель главы администрации Антон Воробьев, «здесь речь идет не о том, что именно этот застройщик будет застраивать всю территорию». По словам Валерия Зайцева, даже подрядчик работ по строительству первой очереди домов еще до конца не определен.



По информации заказчика, на сегодня в среднеэтажных домах на территории предполагаемой застройки люди проживают в квартирах общей площадью 46 000 кв метров. В обновленном Октябрьском городке по плану будет 1044 квартиры общей площадью 58800 кв метров. Об этом в своем выступлении сообщила проектировщик Надежда Прянишникова.



Во время публичных слушаний большинство выступавших высказались «за» внесение изменений в Генплан города и последующее благоустройство района. Однако нашлись и те, кто привел аргументы «против». Кроме неразвитой инфраструктуры, по их мнению, неподходящей для увеличения численности населения района и слабо проработанного плана постройки социальных объектов, несколько выступающих отметили плохую экологию района (Октябрьский городок находится рядом с городской свалкой). «Развивать этот район – преступление перед населением!», - заявил гражданский активист Андрей Петруцкий. По его словам, при изменении Генплана нужно смотреть далеко в будущее, и из-за соседства городской свалки Октябрьский район нужно вообще расселять. Активист призвал тех, кто сегодня голосует «за» благоустройство, подумать о своих детях и внуках, которые потом будут жить на загрязненной территории. Особенно, по его мнению, это касается воздуха, наполненного вредными выбросами. Между тем, как утверждает Петруцкий, «это первая попытка сноса двухэтажных домов в Рязани». «Раньше их поджигали», - добавил активист.



Зампредседателя городской думы Владимир Скрипченко, который вел слушания, сообщил, что в течение 3-х дней участники слушаний могут подать свои замечания и предложения по адресу: ул. Введенская, 107, приемная заместителя главы администрации Антона Воробьева.

Фото по теме



[Антон Воробьев]

[Владимир Скрипченко]



© RZN.info