A вы летом меняет косметический арсенал?
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
А я меняю в основном только уход...ну это логичнее, зимой кожа склонна к сухости, а летом наоборот более жирная. Ну и солнцезащитный крем, само собой покупаю
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
Меняю больше декоративную косметику, вместо теней - карандаш, вместо помады - блеск для губ. После 30, думаю, что летом все же нужно крем с spf брать посильнее. Ну и еще летом, конечно, масла, крема солнцезащитные вместо обычных для тела.
Просто пони
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
На мне всегда минимум косметики, так что не меняю ничего. Разве что крема с spf применяю.
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
Я летом меньше крашусь. И вместо дневного крема с утра чаще пользуюсь тоником. Зимой у меня ночной крем более жирный. Так что разница есть.
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
Желательно менять, надо чтобы кожа отдыхала.
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
В дополнение к уходу за кожей, летнее платье является обязательным http://www.dear-fashion.com/Wholesale-Summer-Dresses/
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
не особо, просто использую тональный крем с более легкой текстурой, ну и конечно побольше спф-защиты
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
меня только крема меняются по сезону, остальное все тоже остается, привыкаешь уже к косметике
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
Я не меняю.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:53
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
Чаще всего нет , не меняю , в основном это только крем и какие либо защиты от солнца .
Я вообще не любитель менять косметику , как декоративную , так и уходовую .
Вот например для мейка у меня косметика sleek https://paradpomad.ru/brands/sleek-makeup/ , а вы какой пользуетесь ? Пробовали эту ?
Я вообще не любитель менять косметику , как декоративную , так и уходовую .
Вот например для мейка у меня косметика sleek https://paradpomad.ru/brands/sleek-makeup/ , а вы какой пользуетесь ? Пробовали эту ?
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей