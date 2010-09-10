Сообщение Polinka » 10 ноя 2014, 12:03

Меняю больше декоративную косметику, вместо теней - карандаш, вместо помады - блеск для губ. После 30, думаю, что летом все же нужно крем с spf брать посильнее. Ну и еще летом, конечно, масла, крема солнцезащитные вместо обычных для тела.

Просто пони