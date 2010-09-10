A вы летом меняет косметический арсенал?

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Alexxa
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 14:20
Откуда: Рязань

Re: A вы летом меняет косметический арсенал?

Сообщение Alexxa » 05 ноя 2014, 14:46

А я меняю в основном только уход...ну это логичнее, зимой кожа склонна к сухости, а летом наоборот более жирная. Ну и солнцезащитный крем, само собой покупаю
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Polinka
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 дек 2008, 16:05
Откуда: Рязань

Re: A вы летом меняет косметический арсенал?

Сообщение Polinka » 10 ноя 2014, 12:03

Меняю больше декоративную косметику, вместо теней - карандаш, вместо помады - блеск для губ. После 30, думаю, что летом все же нужно крем с spf брать посильнее. Ну и еще летом, конечно, масла, крема солнцезащитные вместо обычных для тела.
Просто пони
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sellenna
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 25 май 2015, 10:19

Re: A вы летом меняет косметический арсенал?

Сообщение sellenna » 23 авг 2015, 13:09

На мне всегда минимум косметики, так что не меняю ничего. Разве что крема с spf применяю.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: A вы летом меняет косметический арсенал?

Сообщение Борислава » 15 сен 2015, 17:11

Я летом меньше крашусь. И вместо дневного крема с утра чаще пользуюсь тоником. Зимой у меня ночной крем более жирный. Так что разница есть.
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Ira666
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:12

Re: A вы летом меняет косметический арсенал?

Сообщение Ira666 » 24 сен 2015, 12:37

Желательно менять, надо чтобы кожа отдыхала.
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Menyzaiu
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 12:46

Re: A вы летом меняет косметический арсенал?

Сообщение Menyzaiu » 26 окт 2015, 10:05

В дополнение к уходу за кожей, летнее платье является обязательным http://www.dear-fashion.com/Wholesale-Summer-Dresses/
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Frolova
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 21:51

Re: A вы летом меняет косметический арсенал?

Сообщение Frolova » 27 дек 2015, 22:47

не особо, просто использую тональный крем с более легкой текстурой, ну и конечно побольше спф-защиты
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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: A вы летом меняет косметический арсенал?

Сообщение Lira » 02 янв 2016, 17:08

меня только крема меняются по сезону, остальное все тоже остается, привыкаешь уже к косметике
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Martina
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 20:14

Re: A вы летом меняет косметический арсенал?

Сообщение Martina » 03 фев 2016, 20:17

Я не меняю.
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 минуты назад

Re: A вы летом меняет косметический арсенал?

Сообщение diaan » 22 минуты назад

Чаще всего нет , не меняю , в основном это только крем и какие либо защиты от солнца . Я вообще не любитель менять косметику , как декоративную , так и уходовую . Вот например для мейка у меня sleek makeup https://paradpomad.ru/brands/sleek-makeup/ , а вы какой пользуетесь ? Пробовали эту ?
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