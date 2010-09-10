A вы летом меняет косметический арсенал?
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Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
А я меняю в основном только уход...ну это логичнее, зимой кожа склонна к сухости, а летом наоборот более жирная. Ну и солнцезащитный крем, само собой покупаю
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
Меняю больше декоративную косметику, вместо теней - карандаш, вместо помады - блеск для губ. После 30, думаю, что летом все же нужно крем с spf брать посильнее. Ну и еще летом, конечно, масла, крема солнцезащитные вместо обычных для тела.
Просто пони
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
На мне всегда минимум косметики, так что не меняю ничего. Разве что крема с spf применяю.
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
Я летом меньше крашусь. И вместо дневного крема с утра чаще пользуюсь тоником. Зимой у меня ночной крем более жирный. Так что разница есть.
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
Желательно менять, надо чтобы кожа отдыхала.
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
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Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
не особо, просто использую тональный крем с более легкой текстурой, ну и конечно побольше спф-защиты
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
меня только крема меняются по сезону, остальное все тоже остается, привыкаешь уже к косметике
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
Я не меняю.
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
Я летом вообще кроме туши ничем не пользуюсь. И то стараюсь красить краской ресницы, чтобы вообще не красится.
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
Конечно летняя косметика должна отличаться от зимней!
Летом наша кожа особенно нуждается в очищении и защите. Один из основных этапов в уходе за кожей— это очищение. Оно становится особенно актуально летом, когда под воздействием высоких температур и активных солнечных лучей кожа грубеет, роговой слой утолщается, активность сальных желез возрастает. Вы можете вот тут почитать, как за ней ухаживать нужно https://www.nevcos.ru/articles/skin_and_hair/letniyuhod/.
Летом наша кожа особенно нуждается в очищении и защите. Один из основных этапов в уходе за кожей— это очищение. Оно становится особенно актуально летом, когда под воздействием высоких температур и активных солнечных лучей кожа грубеет, роговой слой утолщается, активность сальных желез возрастает. Вы можете вот тут почитать, как за ней ухаживать нужно https://www.nevcos.ru/articles/skin_and_hair/letniyuhod/.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11
Re: A вы летом меняет косметический арсенал?
Если вы используете много косметики, то да, ее нужно подбирать индивидуально и учитывать время года. Потому что зимой вашей коже необходима защита от холода, а летом от солнца и для этого существует много средств. Вот я использую только одно средство и могу сказать, что вода для лица на основе розы подходит для использования в любое время года. Вообще ее стоит использовать ежедневно, потому что розовая вода питает кожу и насыщает ее всеми нужными компонентами.
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