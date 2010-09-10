Где купить наручные часы?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Re: Где купить наручные часы?
Еще страсть
У бывшего главы компании «Киевэнергохолдинг» Юрия Бондаря при обыске нашли именные часы с портретом президента России Владимира Путина. Об этом пишет в соцсети генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Вот это зрада... Картина маслом... "Арест сепаратиста"
Вещдок настолько убойный... стопудов, похлеще пресловутой взитки Яроша буде
Ну до чего же красивый язык просто песня
Отсутствует пин на креплении ремешка... Шпионская иголка с йадом
У бывшего главы компании «Киевэнергохолдинг» Юрия Бондаря при обыске нашли именные часы с портретом президента России Владимира Путина. Об этом пишет в соцсети генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Вот это зрада... Картина маслом... "Арест сепаратиста"
Вещдок настолько убойный... стопудов, похлеще пресловутой взитки Яроша буде
Ну до чего же красивый язык просто песня
Затриманий готувався до втечі на територію т. за. ДНР. Знайдений при обшуку іменний годинник від Путіна - красномовне свідчення союзу п'ятої колони і криміналу.
Отсутствует пин на креплении ремешка... Шпионская иголка с йадом
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24084
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Где купить наручные часы?
Шварц, а что за часы на дядечке?
Это Фаваз Груози, швейцарский ювелир. сейчас думает огранять камень в 813 карат....мерзавец!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Где купить наручные часы?
ФрекенСнорк писал(а):
Шварц, а что за часы на дядечке?
Это Фаваз Груози, швейцарский ювелир. сейчас думает огранять камень в 813 карат....мерзавец!
Это De Grisogono , коллекция Instrumento ... типа таких, только на коричневом ремне...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24084
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Где купить наручные часы?
ну, это не так чтобы и сильно дорого...опять же, носит свою разработку...
только, наверно, не сильно понтовые часы?
только, наверно, не сильно понтовые часы?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Где купить наручные часы?
ФрекенСнорк писал(а):ну, это не так чтобы и сильно дорого...опять же, носит свою разработку...
только, наверно, не сильно понтовые часы?
Да ну... сорок тыщ зелени - это нормально Уровень крупных бизнесменов, кегебешных кинозлодеев и созревших вице-губернаторов...
Да и потом это же не последние, их есть у него... так. кое-что
Re: Где купить наручные часы?
Не совсем по теме, но все равно... тем более, что
Видео предварительной разделки предыдущего, 404 карат... http://www.jewellerymag.ru/p/de-grisogo ... t-diamond/
ФрекенСнорк писал(а):Это Фаваз Груози, швейцарский ювелир. сейчас думает огранять камень в 813 карат....мерзавец!
В этом году de Grisogono привлекает к себе особое внимание: так, во время Каннского кинофестиваля бренд представил алмаз весом 404 карата, а осенью марка впервые приняла участие в Биеннале антикваров в Париже, где показала не только украшения с редкими камнями, но и алмаз общим весом 813 карат. Его распил и огранка намечены на февраль 2017 года — после того, как будут закончены детальное исследование и проектирование. Подробности проекта пока держатся в сторожащем секрете.
Видео предварительной разделки предыдущего, 404 карат... http://www.jewellerymag.ru/p/de-grisogo ... t-diamond/
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: Сегодня, 17:45
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