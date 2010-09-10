В этом году de Grisogono привлекает к себе особое внимание: так, во время Каннского кинофестиваля бренд представил алмаз весом 404 карата, а осенью марка впервые приняла участие в Биеннале антикваров в Париже, где показала не только украшения с редкими камнями, но и алмаз общим весом 813 карат. Его распил и огранка намечены на февраль 2017 года — после того, как будут закончены детальное исследование и проектирование. Подробности проекта пока держатся в сторожащем секрете.