Где купить наручные часы?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3504
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 08 дек 2016, 20:56

Еще страсть :twisted:
У бывшего главы компании «Киевэнергохолдинг» Юрия Бондаря при обыске нашли именные часы с портретом президента России Владимира Путина. Об этом пишет в соцсети генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Вот это зрада... :D Картина маслом... "Арест сепаратиста"

Изображение

Вещдок настолько убойный... стопудов, похлеще пресловутой взитки Яроша буде :mrgreen:

Изображение

Ну до чего же красивый язык :shock: просто песня

Затриманий готувався до втечі на територію т. за. ДНР. Знайдений при обшуку іменний годинник від Путіна - красномовне свідчення союзу п'ятої колони і криміналу.


Отсутствует пин на креплении ремешка... Шпионская иголка с йадом :cry:
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24085
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение ФрекенСнорк » 20 дек 2016, 20:06

Изображение
Шварц, а что за часы на дядечке?
Это Фаваз Груози, швейцарский ювелир. сейчас думает огранять камень в 813 карат....мерзавец!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3504
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 20 дек 2016, 21:16

ФрекенСнорк писал(а):Изображение
Шварц, а что за часы на дядечке?
Это Фаваз Груози, швейцарский ювелир. сейчас думает огранять камень в 813 карат....мерзавец!


Это De Grisogono , коллекция Instrumento ... типа таких, только на коричневом ремне...

Изображение
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24085
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение ФрекенСнорк » 21 дек 2016, 09:38

ну, это не так чтобы и сильно дорого...опять же, носит свою разработку...
только, наверно, не сильно понтовые часы?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3504
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 21 дек 2016, 11:02

ФрекенСнорк писал(а):ну, это не так чтобы и сильно дорого...опять же, носит свою разработку...
только, наверно, не сильно понтовые часы?


Да ну... сорок тыщ зелени - это нормально :D Уровень крупных бизнесменов, кегебешных кинозлодеев и созревших вице-губернаторов...
Да и потом это же не последние, их есть у него... так. кое-что

Фаваз Груози.jpg


Фаваз Груози1.jpg


Фаваз Груози2.jpg
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3504
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 21 дек 2016, 11:42

Не совсем по теме, но все равно... тем более, что :shock:

ФрекенСнорк писал(а):Это Фаваз Груози, швейцарский ювелир. сейчас думает огранять камень в 813 карат....мерзавец!


В этом году de Grisogono привлекает к себе особое внимание: так, во время Каннского кинофестиваля бренд представил алмаз весом 404 карата, а осенью марка впервые приняла участие в Биеннале антикваров в Париже, где показала не только украшения с редкими камнями, но и алмаз общим весом 813 карат. Его распил и огранка намечены на февраль 2017 года — после того, как будут закончены детальное исследование и проектирование. Подробности проекта пока держатся в сторожащем секрете.


Видео предварительной разделки предыдущего, 404 карат... http://www.jewellerymag.ru/p/de-grisogo ... t-diamond/
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3504
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » Сегодня, 14:04

Черт побери... обидно, исчезло какое-то количество постов :? Ладно, чего уж...
Новость вчера была ...

Премьер-министр России Дмитрий Медведев начал пользоваться новыми смарт-часами.


Идет по прибору.jpg


Иду по приборам

Дмитрий Медведев снова подтвердил свою репутацию любителя гаджетов. В этот раз председатель российского правительства привлек внимание новыми «умными» часами на запястье. Журналисты заметили новинку на руке Медведева во время его встречи с членами Совета Федерации 16 февраля.

Новые часы главы правительства — это Garmin Quatix 3 американского производства, предназначенные для рыболовов и капитанов малотоннажных судов. Аксессуар оборудован модулями GPS и ГЛОНАСС, принимающими спутниковый сигнал при помощи стальной антенны ЕХО. Также устройство имеет встроенный компас, альтиметр и барометр.

Предустановленные приложения включают в себя местные данные приливов, данные парусных гонок, счетчик пойманной рыбы, таймер соревнований, сигнализацию дрейфа от места якорной стоянки, будильник и прочее. Специально для путешествий по воде устройство снабжено кнопкой Man Over Board («Человек за бортом»), позволяющей быстро сохранить местоположение, в котором произошло падение за борт, чтобы немедленно вернуться назад к месту происшествия.


Класс... альтиметр, конечно, вещь нужная... особенно, капитану малотоннажного судна :mrgreen: Ну, для определения длины якорной цепи...

Изображение

Жаль, что отсутствует в списке опций баллистический калькулятор :D а то бы такими часами могли бы пользоваться морские (или береговые) артиллеристы...

Эффектная была подача, ничего не скажешь! :shock:

В России в 10 раз вырос спрос на часы Дмитрия Медведева

После появления Дмитрия Медведева в часах Quatix 3 с морским навигатором и публикации новости, спрос на гаджет резко вырос. Интерес к гаджетам был настолько высок, что сайт не выдержал нагрузки и некоторое время не работал, но вскоре доступ был восстановлен.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя