Где купить наручные часы?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение ФрекенСнорк » 20 дек 2016, 20:06

Изображение
Шварц, а что за часы на дядечке?
Это Фаваз Груози, швейцарский ювелир. сейчас думает огранять камень в 813 карат....мерзавец!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3547
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 20 дек 2016, 21:16

ФрекенСнорк писал(а):Изображение
Шварц, а что за часы на дядечке?
Это Фаваз Груози, швейцарский ювелир. сейчас думает огранять камень в 813 карат....мерзавец!


Это De Grisogono , коллекция Instrumento ... типа таких, только на коричневом ремне...

Изображение
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение ФрекенСнорк » 21 дек 2016, 09:38

ну, это не так чтобы и сильно дорого...опять же, носит свою разработку...
только, наверно, не сильно понтовые часы?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3547
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 21 дек 2016, 11:02

ФрекенСнорк писал(а):ну, это не так чтобы и сильно дорого...опять же, носит свою разработку...
только, наверно, не сильно понтовые часы?


Да ну... сорок тыщ зелени - это нормально :D Уровень крупных бизнесменов, кегебешных кинозлодеев и созревших вице-губернаторов...
Да и потом это же не последние, их есть у него... так. кое-что

Фаваз Груози.jpg


Фаваз Груози1.jpg


Фаваз Груози2.jpg
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3547
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 21 дек 2016, 11:42

Не совсем по теме, но все равно... тем более, что :shock:

ФрекенСнорк писал(а):Это Фаваз Груози, швейцарский ювелир. сейчас думает огранять камень в 813 карат....мерзавец!


В этом году de Grisogono привлекает к себе особое внимание: так, во время Каннского кинофестиваля бренд представил алмаз весом 404 карата, а осенью марка впервые приняла участие в Биеннале антикваров в Париже, где показала не только украшения с редкими камнями, но и алмаз общим весом 813 карат. Его распил и огранка намечены на февраль 2017 года — после того, как будут закончены детальное исследование и проектирование. Подробности проекта пока держатся в сторожащем секрете.


Видео предварительной разделки предыдущего, 404 карат... http://www.jewellerymag.ru/p/de-grisogo ... t-diamond/
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3547
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 17 фев 2017, 14:04

Черт побери... обидно, исчезло какое-то количество постов :? Ладно, чего уж...
Новость вчера была ...

Премьер-министр России Дмитрий Медведев начал пользоваться новыми смарт-часами.


Идет по прибору.jpg


Иду по приборам

Дмитрий Медведев снова подтвердил свою репутацию любителя гаджетов. В этот раз председатель российского правительства привлек внимание новыми «умными» часами на запястье. Журналисты заметили новинку на руке Медведева во время его встречи с членами Совета Федерации 16 февраля.

Новые часы главы правительства — это Garmin Quatix 3 американского производства, предназначенные для рыболовов и капитанов малотоннажных судов. Аксессуар оборудован модулями GPS и ГЛОНАСС, принимающими спутниковый сигнал при помощи стальной антенны ЕХО. Также устройство имеет встроенный компас, альтиметр и барометр.

Предустановленные приложения включают в себя местные данные приливов, данные парусных гонок, счетчик пойманной рыбы, таймер соревнований, сигнализацию дрейфа от места якорной стоянки, будильник и прочее. Специально для путешествий по воде устройство снабжено кнопкой Man Over Board («Человек за бортом»), позволяющей быстро сохранить местоположение, в котором произошло падение за борт, чтобы немедленно вернуться назад к месту происшествия.


Класс... альтиметр, конечно, вещь нужная... особенно, капитану малотоннажного судна :mrgreen: Ну, для определения длины якорной цепи...

Изображение

Жаль, что отсутствует в списке опций баллистический калькулятор :D а то бы такими часами могли бы пользоваться морские (или береговые) артиллеристы...

Эффектная была подача, ничего не скажешь! :shock:

В России в 10 раз вырос спрос на часы Дмитрия Медведева

После появления Дмитрия Медведева в часах Quatix 3 с морским навигатором и публикации новости, спрос на гаджет резко вырос. Интерес к гаджетам был настолько высок, что сайт не выдержал нагрузки и некоторое время не работал, но вскоре доступ был восстановлен.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение ФрекенСнорк » 23 фев 2017, 08:38

Шварц! Чем я провинилась, что не могу Вам лс отправить? :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11131
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение UNCLE1911 » 30 мар 2017, 16:33

часы.jpg

Что скажете, господин эксперт?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3547
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 30 мар 2017, 19:48

UNCLE1911 писал(а):часы.jpg
Что скажете, господин эксперт?


Ничего нового... добротненько, старомодненько.. Longines Evidenza Chronograph.
Классический мужской хронограф - костюмник в золотом корпусе в форме "tonneau" (бочка), с датой и воронеными стрелками

Изображение

Изображение

Я уже, кстати, о них говорил https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... 40#p570884 :roll:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3547
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 31 мар 2017, 10:15

Закон - тайга... Грибы отседова :lol: :lol: :lol:

Часовая мануфактура IWC , входящая в группу компаний производителей предметов роскоши Richemont, решила наказать так называемый"грибной" бренд (mushroom brand) :mrgreen: компанию Tourby Watches.

В кёльнском суде прошли основные слушания по делу IWC и Richemont против компании Tourby Watches. IWC обвиняет немецкую марку в копировании дизайна часов IWC Portuguese для модели Tourby «Art Deco». Предварительно суд уже приостановил продажу эти часов. Tourby Watches оспаривает это обвинение, утверждая, что просто использовала основные формы стиля ар-деко. По словам ответчика, Tourby «Art Deco» имеет ряд отличительных особенностей – более плоский корпус, другой тип цифр, другая форма заводной головки, отсутствие индикатора даты и др.


Изображение

Для сравнения...

Изображение

Эта аргументация суд не убедила, и судья отметил, что вне зависимости от отличий, похожий продукт не должен вводить покупателя в заблуждение, что происходит в случае Tourby «Art Deco» и IWC Portuguese. На вопрос судьи, почему Tourby Watches использовала такой дизайн, владелец компании Эрдал Йилдиз ответил, что основывался исключительно на наследии ар-деко, не знаком с этой моделью IWC и, кроме того, рассматриваемые часы из линейки Portuguese давно не представлены на рынке, а значит, покупатель не может быть введен в заблуждение.


Владелец-то... типичный немец, незнакомый с часовым наследием :lol: :lol:

Эрдал.jpg
Эрдал Йилдиз


Помимо этого представитель Tourby Watches продемонстрировал ряд моделей других производителей с похожим дизайном.


Железная отмазка... а чё другим можно, а нам нет... мы чо, турки??? :?:

Порешили так пока

Стороны пришли к соглашению, по которому Tourby Watches предстоит изменить дизайн часов.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3547
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » Сегодня, 18:50

IgorGeoky писал(а):Подскажите магазин где купить часы мужские каталог

Хочу купить престижные часы. Нужен брендовый подарок.
Увидел страницу копий часов с приличными скидками
http://г--но.сайт


А что тут скажешь, парниша... :lol: Странное желание купить жуткий тяхляк в 4:02 утра...
Желать подделку... хотеть фейковые Tissot :shock: или какой-то там Winner назвать престижными... это ж как надо себя не уважать :oops:
IgorGeoky писал(а):Нужен совет что брать?


Да берите уж фсё :mrgreen:, Егор... и как наденете все лучшее сразу :lol:
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11131
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 21:47

Про моего владельца https://www.prestigetime.com/item/Longi ... .73.2.html что нибудь имеете сказать?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3547
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 27 минут назад

UNCLE1911 писал(а):Про моего владельца что нибудь имеете сказать?


Чего сказать-то нужно? Ну, Любимов это... 8)
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