Сообщение Шварц » 17 фев 2017, 14:04

Премьер-министр России Дмитрий Медведев начал пользоваться новыми смарт-часами.

Дмитрий Медведев снова подтвердил свою репутацию любителя гаджетов. В этот раз председатель российского правительства привлек внимание новыми «умными» часами на запястье. Журналисты заметили новинку на руке Медведева во время его встречи с членами Совета Федерации 16 февраля.



Новые часы главы правительства — это Garmin Quatix 3 американского производства, предназначенные для рыболовов и капитанов малотоннажных судов. Аксессуар оборудован модулями GPS и ГЛОНАСС, принимающими спутниковый сигнал при помощи стальной антенны ЕХО. Также устройство имеет встроенный компас, альтиметр и барометр.



Предустановленные приложения включают в себя местные данные приливов, данные парусных гонок, счетчик пойманной рыбы, таймер соревнований, сигнализацию дрейфа от места якорной стоянки, будильник и прочее. Специально для путешествий по воде устройство снабжено кнопкой Man Over Board («Человек за бортом»), позволяющей быстро сохранить местоположение, в котором произошло падение за борт, чтобы немедленно вернуться назад к месту происшествия.



После появления Дмитрия Медведева в часах Quatix 3 с морским навигатором и публикации новости, спрос на гаджет резко вырос. Интерес к гаджетам был настолько высок, что сайт не выдержал нагрузки и некоторое время не работал, но вскоре доступ был восстановлен.



Черт побери... обидно, исчезло какое-то количество постовЛадно, чего уж...Новость вчера была ...Класс... альтиметр, конечно, вещь нужная... особенно, капитану малотоннажного суднаНу, для определения длины якорной цепи...Жаль, что отсутствует в списке опций баллистический калькулятора то бы такими часами могли бы пользоваться морские (или береговые) артиллеристы...Эффектная была подача, ничего не скажешь!