Где купить наручные часы?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3607
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » Сегодня, 13:04

А вот веселые банкиры на своем банковском форуме тож стебаются по поводу выбора и поведения коллеги :lol:

Топ-менеджер Сбербанка, вытащив часы Hublot из лотка в аэропорту, продемонстрировал свой дурной вкус. Выбор этого бренда часов — признак дурного вкуса у банкиров.
По мнению специалистов Goldman Sachs: "Забудьте о Hublot. Ведь это отличный способ сказать всем вокруг, что у вас денег больше, чем вкуса. Hublot были малоизвестным брендом ... до тех пор, пока лет 15 назад они не начали платить знаменитостям и известным спортсменам, чтобы те носили их продукцию. Конечно, в один момент эти часы стали голубой мечтой всех байеров и ритейлеров.
Но носить Hublot — это пОшло. Hublot — это настоящая проститутка среди часов." Коллеги на FinParty в недавнем обзоре о моде для банкиров подтвердили это мнение: если вы продемонстрируете на запястье Hublot, окружающие сразу решат, что у вас нет вкуса.

Так что Игорек облажался, часы Hublot — это не круто. А учитывая жажду сотрудников Сбера эпатировать общественность, Игорю надо было выбрать что-нибудь более винтажное

http://img-fotki.yandex.ru/get/105020/3 ... 5_orig.gif

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3607
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » Сегодня, 16:41

По сути произошедшего :D ( крайнее сообщение на предыдущей странице)

Кража часов топ-менеджером Сбера произошла в декабре прошлого года. Владельцем часов оказался весьма непростой господин из Новосибирска. Проблему с поиском своих утерянных часов он порешал дистанционно, без истерик и сожаления, не отрываясь от своих дел и не посещая столицу :twisted:

Жырный карась попался :lol: в сети...
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