Топ-менеджер Сбербанка, вытащив часы Hublot из лотка в аэропорту, продемонстрировал свой дурной вкус. Выбор этого бренда часов — признак дурного вкуса у банкиров.По мнению специалистов Goldman Sachs: "Забудьте о Hublot. Ведь это отличный способ сказать всем вокруг, что у вас денег больше, чем вкуса. Hublot были малоизвестным брендом ... до тех пор, пока лет 15 назад они не начали платить знаменитостям и известным спортсменам, чтобы те носили их продукцию. Конечно, в один момент эти часы стали голубой мечтой всех байеров и ритейлеров.Но носить Hublot — это пОшло. Hublot — это настоящая проститутка среди часов." Коллеги на FinParty в недавнем обзоре о моде для банкиров подтвердили это мнение: если вы продемонстрируете на запястье Hublot, окружающие сразу решат, что у вас нет вкуса.Так что Игорек облажался, часы Hublot — это не круто. А учитывая жажду сотрудников Сбера эпатировать общественность, Игорю надо было выбрать что-нибудь более винтажное