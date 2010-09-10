Где купить наручные часы?
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Re: Где купить наручные часы?
А вот веселые банкиры на своем банковском форуме тож стебаются по поводу выбора и поведения коллеги
Топ-менеджер Сбербанка, вытащив часы Hublot из лотка в аэропорту, продемонстрировал свой дурной вкус. Выбор этого бренда часов — признак дурного вкуса у банкиров.
По мнению специалистов Goldman Sachs: "Забудьте о Hublot. Ведь это отличный способ сказать всем вокруг, что у вас денег больше, чем вкуса. Hublot были малоизвестным брендом ... до тех пор, пока лет 15 назад они не начали платить знаменитостям и известным спортсменам, чтобы те носили их продукцию. Конечно, в один момент эти часы стали голубой мечтой всех байеров и ритейлеров.
Но носить Hublot — это пОшло. Hublot — это настоящая проститутка среди часов." Коллеги на FinParty в недавнем обзоре о моде для банкиров подтвердили это мнение: если вы продемонстрируете на запястье Hublot, окружающие сразу решат, что у вас нет вкуса.
Так что Игорек облажался, часы Hublot — это не круто. А учитывая жажду сотрудников Сбера эпатировать общественность, Игорю надо было выбрать что-нибудь более винтажное
http://img-fotki.yandex.ru/get/105020/3 ... 5_orig.gif
Re: Где купить наручные часы?
По сути произошедшего ( крайнее сообщение на предыдущей странице)
Кража часов топ-менеджером Сбера произошла в декабре прошлого года. Владельцем часов оказался весьма непростой господин из Новосибирска. Проблему с поиском своих утерянных часов он порешал дистанционно, без истерик и сожаления, не отрываясь от своих дел и не посещая столицу
Жырный карась попался в сети...
Кража часов топ-менеджером Сбера произошла в декабре прошлого года. Владельцем часов оказался весьма непростой господин из Новосибирска. Проблему с поиском своих утерянных часов он порешал дистанционно, без истерик и сожаления, не отрываясь от своих дел и не посещая столицу
Жырный карась попался в сети...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 апр 2017, 21:32
Где купить наручные часы
Не вижу в обычных магазинах, а заказывать по интернету боюсь.
Может видел кто-нибудь? Где посмотреть?
Может видел кто-нибудь? Где посмотреть?
Re: Где купить наручные часы
Ira G.ignip писал(а):Не вижу в обычных магазинах, а заказывать по интернету боюсь.
Может видел кто-нибудь? Где посмотреть?
Ира, я .уею! Неужто ты зарегилась только затем, чтоб спросить у великого гуру Шварца про то где купить наручные часы?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Где купить наручные часы?
UNCLE1911 писал(а):Чекистский ответ.
Ну, а твой-то...
UNCLE1911 писал(а):Ира, я .уею!
ну никак не меньше, чем ответ старшего преподавателя
UNCLE1911 писал(а):... у великого гуру Шварца
Зачтется тебе Понимаю, ты же по-доброму, без всякой там зависти...
Ira G.ignip писал(а):Не вижу в обычных магазинах, а заказывать по интернету боюсь.
Может видел кто-нибудь? Где посмотреть?
Вот ты, дяденька, все о зрении беспокоишься... а в корень не зришь! Дедушку- то, московита нешего новоявленного, не узнал в гриме. Будь бдительнее Он это, чудес не бывает...
Он вчера мне чего-то отписал в личку, вирус небось или скрипт какой заслал вредоносный. Атакует, похоже.
Не читал, короче... и не буду!
Re: Где купить наручные часы?
Предпраздничная "Угадайка"
Навеяно темой высокого искусства
От угадавшего - название марки и модели плюс фото, только так...
С меня для угадавшего коньяк или виски
Срок - до полудня субботы, 29 апреля.
Навеяно темой высокого искусства
От угадавшего - название марки и модели плюс фото, только так...
С меня для угадавшего коньяк или виски
Срок - до полудня субботы, 29 апреля.
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