Где купить наручные часы?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3652
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 24 апр 2017, 13:04

А вот веселые банкиры на своем банковском форуме тож стебаются по поводу выбора и поведения коллеги :lol:

Топ-менеджер Сбербанка, вытащив часы Hublot из лотка в аэропорту, продемонстрировал свой дурной вкус. Выбор этого бренда часов — признак дурного вкуса у банкиров.
По мнению специалистов Goldman Sachs: "Забудьте о Hublot. Ведь это отличный способ сказать всем вокруг, что у вас денег больше, чем вкуса. Hublot были малоизвестным брендом ... до тех пор, пока лет 15 назад они не начали платить знаменитостям и известным спортсменам, чтобы те носили их продукцию. Конечно, в один момент эти часы стали голубой мечтой всех байеров и ритейлеров.
Но носить Hublot — это пОшло. Hublot — это настоящая проститутка среди часов." Коллеги на FinParty в недавнем обзоре о моде для банкиров подтвердили это мнение: если вы продемонстрируете на запястье Hublot, окружающие сразу решат, что у вас нет вкуса.

Так что Игорек облажался, часы Hublot — это не круто. А учитывая жажду сотрудников Сбера эпатировать общественность, Игорю надо было выбрать что-нибудь более винтажное

http://img-fotki.yandex.ru/get/105020/3 ... 5_orig.gif

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3652
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 24 апр 2017, 16:41

По сути произошедшего :D ( крайнее сообщение на предыдущей странице)

Кража часов топ-менеджером Сбера произошла в декабре прошлого года. Владельцем часов оказался весьма непростой господин из Новосибирска. Проблему с поиском своих утерянных часов он порешал дистанционно, без истерик и сожаления, не отрываясь от своих дел и не посещая столицу :twisted:

Жырный карась попался :lol: в сети...
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Ira G.ignip
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 21:32

Где купить наручные часы

Сообщение Ira G.ignip » 24 апр 2017, 22:06

Не вижу в обычных магазинах, а заказывать по интернету боюсь.
Может видел кто-нибудь? Где посмотреть?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11152
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где купить наручные часы

Сообщение UNCLE1911 » 24 апр 2017, 22:21

Ira G.ignip писал(а):Не вижу в обычных магазинах, а заказывать по интернету боюсь.
Может видел кто-нибудь? Где посмотреть?

Ира, я .уею! Неужто ты зарегилась только затем, чтоб спросить у великого гуру Шварца про то где купить наручные часы?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3652
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 25 апр 2017, 09:47

UNCLE1911 писал(а):Чекистский ответ.


Ну, а твой-то...

UNCLE1911 писал(а):Ира, я .уею!


ну никак не меньше, чем ответ старшего преподавателя :lol:

UNCLE1911 писал(а):... у великого гуру Шварца


Зачтется тебе :lol: Понимаю, ты же по-доброму, без всякой там зависти...

Ira G.ignip писал(а):Не вижу в обычных магазинах, а заказывать по интернету боюсь.
Может видел кто-нибудь? Где посмотреть?


Вот ты, дяденька, все о зрении беспокоишься... а в корень не зришь! Дедушку- то, московита нешего новоявленного, не узнал в гриме. Будь бдительнее 8) Он это, чудес не бывает...
Он вчера мне чего-то отписал в личку, вирус небось или скрипт какой заслал вредоносный. Атакует, похоже.
Не читал, короче... и не буду! :wink:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3652
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 27 апр 2017, 11:54

Предпраздничная "Угадайка" :D
Навеяно темой высокого искусства

Никас Сафронов.jpg


Никас Сафронов в часах.jpg




От угадавшего - название марки и модели плюс фото, только так...
С меня для угадавшего коньяк или виски :wink:
Срок - до полудня субботы, 29 апреля.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3652
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 30 апр 2017, 23:07

:oops: Ну... выходит, не вызвал никакого интереса этот представитель столичного бомонда у широких слоев посетителей нашего рязанского форума... Неформат, видимо :cry:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3652
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 10 май 2017, 14:04

Часы с эмоциями... Joker от Константина Чайкина :roll:

Константин Чайкин-Джокер.jpg


Константин Чайкин.jpg
Константин Чайкин


«У меня уже пару лет копятся зарисовки кинематических часов, связанных с изображением лица. Тема улыбки-Луны была мной использована в часах Decalogue и детских часах "Клокус", — пояснил Чайкин. — На фоне негативных тенденций в часовой отрасли, в том числе и в сегменте высокого часового искусства, мне показалось, что тема стрелок и турбийонов почти себя исчерпала. И в тот момент, когда часы утрачивают функцию приборов индикации времени, передавая ее смартфонам и smart watch, эмоции — вот что может и должна на самом деле давать механика».


Изображение

Двухдисковая индикация времени и указатель фазы Луны сделаны на базе самого распространенного в мире швейцарского автоматического калибра ETA 2824-2.

konstantin-chaykin-joker-331.jpg


Konstantin_Chaykin_Joker_02-1.png


http://www.watchrussia.com/articles/jok ... a-chaykina
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3652
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 10 май 2017, 14:13

Лимит серии Joker 99 экземпляров (слово "штук" здесь неприемлемо :roll: )
Ценник 6 000 Евро...

konstantin-chaykin-joker-33o.jpg
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AnitaNuh
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 16:16

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