Где купить наручные часы?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Re: Где купить наручные часы?
А вот веселые банкиры на своем банковском форуме тож стебаются по поводу выбора и поведения коллеги
Топ-менеджер Сбербанка, вытащив часы Hublot из лотка в аэропорту, продемонстрировал свой дурной вкус. Выбор этого бренда часов — признак дурного вкуса у банкиров.
По мнению специалистов Goldman Sachs: "Забудьте о Hublot. Ведь это отличный способ сказать всем вокруг, что у вас денег больше, чем вкуса. Hublot были малоизвестным брендом ... до тех пор, пока лет 15 назад они не начали платить знаменитостям и известным спортсменам, чтобы те носили их продукцию. Конечно, в один момент эти часы стали голубой мечтой всех байеров и ритейлеров.
Но носить Hublot — это пОшло. Hublot — это настоящая проститутка среди часов." Коллеги на FinParty в недавнем обзоре о моде для банкиров подтвердили это мнение: если вы продемонстрируете на запястье Hublot, окружающие сразу решат, что у вас нет вкуса.
Так что Игорек облажался, часы Hublot — это не круто. А учитывая жажду сотрудников Сбера эпатировать общественность, Игорю надо было выбрать что-нибудь более винтажное
http://img-fotki.yandex.ru/get/105020/3 ... 5_orig.gif
Re: Где купить наручные часы?
По сути произошедшего ( крайнее сообщение на предыдущей странице)
Кража часов топ-менеджером Сбера произошла в декабре прошлого года. Владельцем часов оказался весьма непростой господин из Новосибирска. Проблему с поиском своих утерянных часов он порешал дистанционно, без истерик и сожаления, не отрываясь от своих дел и не посещая столицу
Жырный карась попался в сети...
Кража часов топ-менеджером Сбера произошла в декабре прошлого года. Владельцем часов оказался весьма непростой господин из Новосибирска. Проблему с поиском своих утерянных часов он порешал дистанционно, без истерик и сожаления, не отрываясь от своих дел и не посещая столицу
Жырный карась попался в сети...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 апр 2017, 21:32
Где купить наручные часы
Не вижу в обычных магазинах, а заказывать по интернету боюсь.
Может видел кто-нибудь? Где посмотреть?
Может видел кто-нибудь? Где посмотреть?
Re: Где купить наручные часы
Ira G.ignip писал(а):Не вижу в обычных магазинах, а заказывать по интернету боюсь.
Может видел кто-нибудь? Где посмотреть?
Ира, я .уею! Неужто ты зарегилась только затем, чтоб спросить у великого гуру Шварца про то где купить наручные часы?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Где купить наручные часы?
UNCLE1911 писал(а):Чекистский ответ.
Ну, а твой-то...
UNCLE1911 писал(а):Ира, я .уею!
ну никак не меньше, чем ответ старшего преподавателя
UNCLE1911 писал(а):... у великого гуру Шварца
Зачтется тебе Понимаю, ты же по-доброму, без всякой там зависти...
Ira G.ignip писал(а):Не вижу в обычных магазинах, а заказывать по интернету боюсь.
Может видел кто-нибудь? Где посмотреть?
Вот ты, дяденька, все о зрении беспокоишься... а в корень не зришь! Дедушку- то, московита нешего новоявленного, не узнал в гриме. Будь бдительнее Он это, чудес не бывает...
Он вчера мне чего-то отписал в личку, вирус небось или скрипт какой заслал вредоносный. Атакует, похоже.
Не читал, короче... и не буду!
Re: Где купить наручные часы?
Предпраздничная "Угадайка"
Навеяно темой высокого искусства
От угадавшего - название марки и модели плюс фото, только так...
С меня для угадавшего коньяк или виски
Срок - до полудня субботы, 29 апреля.
Навеяно темой высокого искусства
От угадавшего - название марки и модели плюс фото, только так...
С меня для угадавшего коньяк или виски
Срок - до полудня субботы, 29 апреля.
Re: Где купить наручные часы?
Ну... выходит, не вызвал никакого интереса этот представитель столичного бомонда у широких слоев посетителей нашего рязанского форума... Неформат, видимо
Re: Где купить наручные часы?
Часы с эмоциями... Joker от Константина Чайкина
Двухдисковая индикация времени и указатель фазы Луны сделаны на базе самого распространенного в мире швейцарского автоматического калибра ETA 2824-2.
http://www.watchrussia.com/articles/jok ... a-chaykina
«У меня уже пару лет копятся зарисовки кинематических часов, связанных с изображением лица. Тема улыбки-Луны была мной использована в часах Decalogue и детских часах "Клокус", — пояснил Чайкин. — На фоне негативных тенденций в часовой отрасли, в том числе и в сегменте высокого часового искусства, мне показалось, что тема стрелок и турбийонов почти себя исчерпала. И в тот момент, когда часы утрачивают функцию приборов индикации времени, передавая ее смартфонам и smart watch, эмоции — вот что может и должна на самом деле давать механика».
Двухдисковая индикация времени и указатель фазы Луны сделаны на базе самого распространенного в мире швейцарского автоматического калибра ETA 2824-2.
http://www.watchrussia.com/articles/jok ... a-chaykina
Re: Где купить наручные часы?
Лимит серии Joker 99 экземпляров (слово "штук" здесь неприемлемо )
Ценник 6 000 Евро...
Ценник 6 000 Евро...
стальная дверь на заказ
Приветствую Вас товарищи!
ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери. Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их. Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости.
1)металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл». Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей.
2)установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания. Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции. Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации.
3)стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование. Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери. Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей.
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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери. Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их. Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости.
1)металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл». Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей.
2)установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания. Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции. Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации.
3)стальные двери минск -Мы используем для производства новейшее оборудование. Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери. Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей.
4)металлические двери под заказ минск - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара.
5)металлические двери - Качество нашей продукции прошло испытание и проверку временем.Приемлемые цены для наших заказчиков.
6)противопожарные двери -Монтирование противопожарных, технических металлических дверей следует доверять только бригаде профессионалов. Во-первых, самостоятельно невозможно установить такую металлоконструкцию из-за ее большого веса. Во-вторых, монтируя самостоятельно противопожарную дверь, вы можете допустить ошибки, вследствие которых будет значительно снижен уровень пожарной безопасности. Предоставьте специалистам выполнение этой сложной задачи и будьте уверенны в том, что металлоконструкция будет установлена с учетом всех требований.
Нам будет приятно видеть у нас на вебресурсе НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
От всей души Вам всех благ!
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