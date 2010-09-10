«У меня уже пару лет копятся зарисовки кинематических часов, связанных с изображением лица. Тема улыбки-Луны была мной использована в часах Decalogue и детских часах "Клокус", — пояснил Чайкин. — На фоне негативных тенденций в часовой отрасли, в том числе и в сегменте высокого часового искусства, мне показалось, что тема стрелок и турбийонов почти себя исчерпала. И в тот момент, когда часы утрачивают функцию приборов индикации времени, передавая ее смартфонам и smart watch, эмоции — вот что может и должна на самом деле давать механика ».