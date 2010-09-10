Где купить наручные часы?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Где купить наручные часы?
Предпраздничная "Угадайка"
Навеяно темой высокого искусства
От угадавшего - название марки и модели плюс фото, только так...
С меня для угадавшего коньяк или виски
Срок - до полудня субботы, 29 апреля.
Навеяно темой высокого искусства
От угадавшего - название марки и модели плюс фото, только так...
С меня для угадавшего коньяк или виски
Срок - до полудня субботы, 29 апреля.
Re: Где купить наручные часы?
Ну... выходит, не вызвал никакого интереса этот представитель столичного бомонда у широких слоев посетителей нашего рязанского форума... Неформат, видимо
Re: Где купить наручные часы?
Часы с эмоциями... Joker от Константина Чайкина
Двухдисковая индикация времени и указатель фазы Луны сделаны на базе самого распространенного в мире швейцарского автоматического калибра ETA 2824-2.
http://www.watchrussia.com/articles/jok ... a-chaykina
«У меня уже пару лет копятся зарисовки кинематических часов, связанных с изображением лица. Тема улыбки-Луны была мной использована в часах Decalogue и детских часах "Клокус", — пояснил Чайкин. — На фоне негативных тенденций в часовой отрасли, в том числе и в сегменте высокого часового искусства, мне показалось, что тема стрелок и турбийонов почти себя исчерпала. И в тот момент, когда часы утрачивают функцию приборов индикации времени, передавая ее смартфонам и smart watch, эмоции — вот что может и должна на самом деле давать механика».
Двухдисковая индикация времени и указатель фазы Луны сделаны на базе самого распространенного в мире швейцарского автоматического калибра ETA 2824-2.
http://www.watchrussia.com/articles/jok ... a-chaykina
Re: Где купить наручные часы?
Лимит серии Joker 99 экземпляров (слово "штук" здесь неприемлемо )
Ценник 6 000 Евро...
Ценник 6 000 Евро...
Re: Где купить наручные часы?
О как неожиданно Спасибо модератору, почистившему тему ...
Год выдался богатым на события... Умер Вальтер Ланге... Лидер нации неожиданно сменил любимую марку часов... Новый губернатор приходил на день ВДВ в тельняшке... Верховный Гланокомандующий рассказал старый анекдот про кортик и московское время.
Кстати... московское время
Год выдался богатым на события... Умер Вальтер Ланге... Лидер нации неожиданно сменил любимую марку часов... Новый губернатор приходил на день ВДВ в тельняшке... Верховный Гланокомандующий рассказал старый анекдот про кортик и московское время.
Кстати... московское время
Re: Где купить наручные часы?
Всех с Новым Годом!
Попался очень интересный ролик о часах Александра Добровинского, самого известного российского адвоката...
Смотреть https://www.youtube.com/watch?time_cont ... wTSG8k0Gww
Жемчужина собрания... подарок разведенки Уоллис Симпсон английскому королю Георгу VIII по причине брака
Если кто помнит, три года назад рассказывал о других адвокатских часах ... https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... li#p478679
Как говорится, почувствуйте разницу...
Попался очень интересный ролик о часах Александра Добровинского, самого известного российского адвоката...
Сразу скажу, что коллекционером часов себя не считаю. Я просто покупаю часы, которые мне нравятся, чтобы их носить...
Смотреть https://www.youtube.com/watch?time_cont ... wTSG8k0Gww
Жемчужина собрания... подарок разведенки Уоллис Симпсон английскому королю Георгу VIII по причине брака
Если кто помнит, три года назад рассказывал о других адвокатских часах ... https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... li#p478679
Как говорится, почувствуйте разницу...
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость