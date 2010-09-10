Где купить наручные часы?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Шварц
Пользователь RZN.info
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Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 27 апр 2017, 11:54

Предпраздничная "Угадайка" :D
Навеяно темой высокого искусства

Никас Сафронов.jpg


Никас Сафронов в часах.jpg




От угадавшего - название марки и модели плюс фото, только так...
С меня для угадавшего коньяк или виски :wink:
Срок - до полудня субботы, 29 апреля.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3735
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 30 апр 2017, 23:07

:oops: Ну... выходит, не вызвал никакого интереса этот представитель столичного бомонда у широких слоев посетителей нашего рязанского форума... Неформат, видимо :cry:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3735
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 10 май 2017, 14:04

Часы с эмоциями... Joker от Константина Чайкина :roll:

Константин Чайкин-Джокер.jpg


Константин Чайкин.jpg
Константин Чайкин


«У меня уже пару лет копятся зарисовки кинематических часов, связанных с изображением лица. Тема улыбки-Луны была мной использована в часах Decalogue и детских часах "Клокус", — пояснил Чайкин. — На фоне негативных тенденций в часовой отрасли, в том числе и в сегменте высокого часового искусства, мне показалось, что тема стрелок и турбийонов почти себя исчерпала. И в тот момент, когда часы утрачивают функцию приборов индикации времени, передавая ее смартфонам и smart watch, эмоции — вот что может и должна на самом деле давать механика».


Изображение

Двухдисковая индикация времени и указатель фазы Луны сделаны на базе самого распространенного в мире швейцарского автоматического калибра ETA 2824-2.

konstantin-chaykin-joker-331.jpg


Konstantin_Chaykin_Joker_02-1.png


http://www.watchrussia.com/articles/jok ... a-chaykina
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3735
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 10 май 2017, 14:13

Лимит серии Joker 99 экземпляров (слово "штук" здесь неприемлемо :roll: )
Ценник 6 000 Евро...

konstantin-chaykin-joker-33o.jpg
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Шварц
Пользователь RZN.info
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Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 17 дек 2017, 00:44

О как неожиданно :shock: Спасибо модератору, почистившему тему ... :lol:
Год выдался богатым на события... Умер Вальтер Ланге... Лидер нации неожиданно сменил любимую марку часов... Новый губернатор приходил на день ВДВ в тельняшке... Верховный Гланокомандующий рассказал старый анекдот про кортик и московское время. :roll:

Кстати... московское время :D
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3735
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » Сегодня, 00:25

Всех с Новым Годом! :D
Попался очень интересный ролик о часах Александра Добровинского, самого известного российского адвоката...

Изображение

Сразу скажу, что коллекционером часов себя не считаю. Я просто покупаю часы, которые мне нравятся, чтобы их носить...


Смотреть https://www.youtube.com/watch?time_cont ... wTSG8k0Gww

Жемчужина собрания... подарок разведенки Уоллис Симпсон английскому королю Георгу VIII по причине брака :twisted:

Изображение

Если кто помнит, три года назад рассказывал о других адвокатских часах ... https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... li#p478679

Как говорится, почувствуйте разницу...
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