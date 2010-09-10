Где купить наручные часы?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3743
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 27 апр 2017, 11:54

Предпраздничная "Угадайка" :D
Навеяно темой высокого искусства

Никас Сафронов.jpg


Никас Сафронов в часах.jpg




От угадавшего - название марки и модели плюс фото, только так...
С меня для угадавшего коньяк или виски :wink:
Срок - до полудня субботы, 29 апреля.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3743
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 30 апр 2017, 23:07

:oops: Ну... выходит, не вызвал никакого интереса этот представитель столичного бомонда у широких слоев посетителей нашего рязанского форума... Неформат, видимо :cry:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3743
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 10 май 2017, 14:04

Часы с эмоциями... Joker от Константина Чайкина :roll:

Константин Чайкин-Джокер.jpg


Константин Чайкин.jpg
Константин Чайкин


«У меня уже пару лет копятся зарисовки кинематических часов, связанных с изображением лица. Тема улыбки-Луны была мной использована в часах Decalogue и детских часах "Клокус", — пояснил Чайкин. — На фоне негативных тенденций в часовой отрасли, в том числе и в сегменте высокого часового искусства, мне показалось, что тема стрелок и турбийонов почти себя исчерпала. И в тот момент, когда часы утрачивают функцию приборов индикации времени, передавая ее смартфонам и smart watch, эмоции — вот что может и должна на самом деле давать механика».


Изображение

Двухдисковая индикация времени и указатель фазы Луны сделаны на базе самого распространенного в мире швейцарского автоматического калибра ETA 2824-2.

konstantin-chaykin-joker-331.jpg


Konstantin_Chaykin_Joker_02-1.png


http://www.watchrussia.com/articles/jok ... a-chaykina
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3743
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 10 май 2017, 14:13

Лимит серии Joker 99 экземпляров (слово "штук" здесь неприемлемо :roll: )
Ценник 6 000 Евро...

konstantin-chaykin-joker-33o.jpg
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3743
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 17 дек 2017, 00:44

О как неожиданно :shock: Спасибо модератору, почистившему тему ... :lol:
Год выдался богатым на события... Умер Вальтер Ланге... Лидер нации неожиданно сменил любимую марку часов... Новый губернатор приходил на день ВДВ в тельняшке... Верховный Гланокомандующий рассказал старый анекдот про кортик и московское время. :roll:

Кстати... московское время :D
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3743
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 04 янв 2018, 00:25

Всех с Новым Годом! :D
Попался очень интересный ролик о часах Александра Добровинского, самого известного российского адвоката...

Изображение

Сразу скажу, что коллекционером часов себя не считаю. Я просто покупаю часы, которые мне нравятся, чтобы их носить...


Смотреть https://www.youtube.com/watch?time_cont ... wTSG8k0Gww

Жемчужина собрания... подарок разведенки Уоллис Симпсон английскому королю Георгу VIII по причине брака :twisted:

Изображение

Если кто помнит, три года назад рассказывал о других адвокатских часах ... https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... li#p478679

Как говорится, почувствуйте разницу...
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3195
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Где купить наручные часы?

Сообщение глен » 06 янв 2018, 17:43

убил тут (вернее мне убили)надысь неубиваемые протреки :(
ну заказал се джишоки какие-то бюджетные...(не помню какие, был нетрезв :D придут в середине месяца :D :D :D )
а тут попались ещё такие)))
Изображение
http://www.alltime.ru/watch/orient/EM7R004B/229165/
чтоб ещё одни по пьяни не купить- решил проконсультироваться :D :D :D , совсем фуфлыжные? :roll:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3743
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 06 янв 2018, 21:42

Привет!!! :lol:
Они чем тебя привлекли... ценой и черным цветом? Я бы их тебе не рекомендовал...

Из плюсов: Бюджетные, есть необходимая водозащита, головка на резьбе, вполне надежные, могут проработать достаточно долго без всякого обслуживания... если их в них не попадет влага, конечно :wink: Свечение стрелок и меток яркое... но недолгое :mrgreen:

Минусы: Дата и календарь - слабые места, стоят пластиковые шестерни (для бюджетности), выйдут из строя раньше механизма. Стекло минеральное, быстро поцарапается, черное PVD-покрытие тоже пошоркется на раз-два, сразу вид потеряется. Часы большие и достаточно тяжелые, ремешок быстро придет в негодность... для них браслет предпочтительнее, имхо. Сервис и запчасти вроде есть,..

Модель та же. но эти с виду повеселее будут.
И на браслете, и с воронеными стрелками... ну хоть что-то :D Ремень можно будет подобрать, если понадобится :D

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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3195
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Где купить наручные часы?

Сообщение глен » 06 янв 2018, 22:30

Шварц писал(а):Привет!!! :lol:

Привет-привет!!!!!! рад за оперативный ответ!!!!
протреки погибли бесславно.., хотя сам виноват...или нея, а бабы-дуры... короче своя глупость + женское слабоумие убивает неубиваемые часы)))))))))))))
ценой и черным цветом?

шайтан!!!! откуда ты знаешь?!)))))))))))))
да я бедный лровосек, а тут глаз нетрезвый зацепился.....но так как уже одни купил и не помню какие, помню что джишоки и что 9 тыщ с карточки списали))))))))трешил уточнить у специалиста о степени фуфлыжности)))

как бы это смешно не звучало- последние несколько месяцев время смотрю по фитнес браслету :D :D :D вроде и показывает всё правильно, + шаги+время сна+ пульс и всякие ещё плюшки, но без часов как без рук :(
те что скинул тоже ничего , хоть и не чёрные)))))))))
кстати...у меня будет...очень -очень неспешная просьба...:
у меня тут пополнение в семье... принесса родилася)) ей пока мало, хочу подарок сделать ...два подарка
1 дитю.. бюджет 15-20(+/-, всё равно не щас а в ближайшей перспективе) чтобу механические, и чтобы девочке было с ними комфортнои в 5-7 (не факт что на постоянное ношение получит в этом возрасте) ну и дальше- скока проживут..
2 маме принцессы )))бюджет.. 15-25 (+/-), тоже неспешно, чтобы не выделялись особо, без всякой блясющей мишыры, чтобы на вид были трёхкопеечные, а на самом деле чутка подороже (жена препод, чтобы всякие мыши не шептались что у учитилки котлы олотые))) ) но эт неспешно
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3743
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 08 янв 2018, 20:17

глен писал(а):кстати...у меня будет...очень -очень неспешная просьба...:
у меня тут пополнение в семье... принесса родилася)) ей пока мало, хочу подарок сделать ...два подарка
1 дитю.. бюджет 15-20(+/-, ) чтобу механические, и чтобы девочке было с ними комфортно и в 5-7 (не факт что на постоянное ношение получит в этом возрасте) ну и дальше- скока проживут..
2 маме принцессы )))бюджет.. 15-25 (+/-)


Я подумал... предлагаю объединить два бюджета в один и чуть добавить... :roll: и маме понравятся, и дочка может со временем надеть :D Понимаю, ты запланировал все несколько иначе...
Просто нет смысла распылять, имхо... Во-первых, выше бюджет - больше интересного. Во-вторых, малЫм детям (до сознательного возраста от 12+) нет смысла брать что-то стоящее, ну не оправдано. Это мое мнение.
Глянь в личку, сейчас скину
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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5911
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение StR » Сегодня, 00:47

Минус в том, что до сознательного возраста дочки подарок маме может не дотянуть в пристойном виде.
А так, да, разумный вариант.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3743
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » 49 минут назад

StR писал(а):Минус в том, что до сознательного возраста дочки подарок маме может не дотянуть в пристойном виде.
А так, да, разумный вариант.


А это, знаете-ли, будет зависеть от того, что приобрести... и как носить :D
Для примера:
Вот часы Vulcain ( ссылка на сайт производителя http://www.vulcain-watches.ch/en/home )

IMG_0995.jpg
Vulcain 1965 год выпуска, механика, ручной завод, ультратонкие


Вполне себе пристойные, на хорошем ходу :roll:
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