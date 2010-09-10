Сообщение глен » 06 янв 2018, 22:30

Шварц писал(а): Привет!!!

Привет!!!

ценой и черным цветом?

Привет-привет!!!!!! рад за оперативный ответ!!!!протреки погибли бесславно.., хотя сам виноват...или нея, а бабы-дуры... короче своя глупость + женское слабоумие убивает неубиваемые часы)))))))))))))шайтан!!!! откуда ты знаешь?!)))))))))))))да я бедный лровосек, а тут глаз нетрезвый зацепился.....но так как уже одни купил и не помню какие, помню что джишоки и что 9 тыщ с карточки списали))))))))трешил уточнить у специалиста о степени фуфлыжности)))как бы это смешно не звучало- последние несколько месяцев время смотрю по фитнес браслетувроде и показывает всё правильно, + шаги+время сна+ пульс и всякие ещё плюшки, но без часов как без рукте что скинул тоже ничего , хоть и не чёрные)))))))))кстати...у меня будет...очень -очень неспешная просьба...:у меня тут пополнение в семье... принесса родилася)) ей пока мало, хочу подарок сделать ...два подарка1 дитю.. бюджет 15-20(+/-, всё равно не щас а в ближайшей перспективе) чтобу механические, и чтобы девочке было с ними комфортнои в 5-7 (не факт что на постоянное ношение получит в этом возрасте) ну и дальше- скока проживут..2 маме принцессы )))бюджет.. 15-25 (+/-), тоже неспешно, чтобы не выделялись особо, без всякой блясющей мишыры, чтобы на вид были трёхкопеечные, а на самом деле чутка подороже (жена препод, чтобы всякие мыши не шептались что у учитилки котлы олотые))) ) но эт неспешно