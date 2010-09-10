Где купить наручные часы?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Re: Где купить наручные часы?
Предпраздничная "Угадайка"
Навеяно темой высокого искусства
От угадавшего - название марки и модели плюс фото, только так...
С меня для угадавшего коньяк или виски
Срок - до полудня субботы, 29 апреля.
Навеяно темой высокого искусства
От угадавшего - название марки и модели плюс фото, только так...
С меня для угадавшего коньяк или виски
Срок - до полудня субботы, 29 апреля.
Re: Где купить наручные часы?
Ну... выходит, не вызвал никакого интереса этот представитель столичного бомонда у широких слоев посетителей нашего рязанского форума... Неформат, видимо
Re: Где купить наручные часы?
Часы с эмоциями... Joker от Константина Чайкина
Двухдисковая индикация времени и указатель фазы Луны сделаны на базе самого распространенного в мире швейцарского автоматического калибра ETA 2824-2.
http://www.watchrussia.com/articles/jok ... a-chaykina
«У меня уже пару лет копятся зарисовки кинематических часов, связанных с изображением лица. Тема улыбки-Луны была мной использована в часах Decalogue и детских часах "Клокус", — пояснил Чайкин. — На фоне негативных тенденций в часовой отрасли, в том числе и в сегменте высокого часового искусства, мне показалось, что тема стрелок и турбийонов почти себя исчерпала. И в тот момент, когда часы утрачивают функцию приборов индикации времени, передавая ее смартфонам и smart watch, эмоции — вот что может и должна на самом деле давать механика».
Двухдисковая индикация времени и указатель фазы Луны сделаны на базе самого распространенного в мире швейцарского автоматического калибра ETA 2824-2.
http://www.watchrussia.com/articles/jok ... a-chaykina
Re: Где купить наручные часы?
Лимит серии Joker 99 экземпляров (слово "штук" здесь неприемлемо )
Ценник 6 000 Евро...
Ценник 6 000 Евро...
Re: Где купить наручные часы?
О как неожиданно Спасибо модератору, почистившему тему ...
Год выдался богатым на события... Умер Вальтер Ланге... Лидер нации неожиданно сменил любимую марку часов... Новый губернатор приходил на день ВДВ в тельняшке... Верховный Гланокомандующий рассказал старый анекдот про кортик и московское время.
Кстати... московское время
Год выдался богатым на события... Умер Вальтер Ланге... Лидер нации неожиданно сменил любимую марку часов... Новый губернатор приходил на день ВДВ в тельняшке... Верховный Гланокомандующий рассказал старый анекдот про кортик и московское время.
Кстати... московское время
Re: Где купить наручные часы?
Всех с Новым Годом!
Попался очень интересный ролик о часах Александра Добровинского, самого известного российского адвоката...
Смотреть https://www.youtube.com/watch?time_cont ... wTSG8k0Gww
Жемчужина собрания... подарок разведенки Уоллис Симпсон английскому королю Георгу VIII по причине брака
Если кто помнит, три года назад рассказывал о других адвокатских часах ... https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... li#p478679
Как говорится, почувствуйте разницу...
Попался очень интересный ролик о часах Александра Добровинского, самого известного российского адвоката...
Сразу скажу, что коллекционером часов себя не считаю. Я просто покупаю часы, которые мне нравятся, чтобы их носить...
Смотреть https://www.youtube.com/watch?time_cont ... wTSG8k0Gww
Жемчужина собрания... подарок разведенки Уоллис Симпсон английскому королю Георгу VIII по причине брака
Если кто помнит, три года назад рассказывал о других адвокатских часах ... https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... li#p478679
Как говорится, почувствуйте разницу...
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3197
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Где купить наручные часы?
убил тут (вернее мне убили)надысь неубиваемые протреки
ну заказал се джишоки какие-то бюджетные...(не помню какие, был нетрезв придут в середине месяца )
а тут попались ещё такие)))
http://www.alltime.ru/watch/orient/EM7R004B/229165/
чтоб ещё одни по пьяни не купить- решил проконсультироваться , совсем фуфлыжные?
ну заказал се джишоки какие-то бюджетные...(не помню какие, был нетрезв придут в середине месяца )
а тут попались ещё такие)))
http://www.alltime.ru/watch/orient/EM7R004B/229165/
чтоб ещё одни по пьяни не купить- решил проконсультироваться , совсем фуфлыжные?
Re: Где купить наручные часы?
Привет!!!
Они чем тебя привлекли... ценой и черным цветом? Я бы их тебе не рекомендовал...
Из плюсов: Бюджетные, есть необходимая водозащита, головка на резьбе, вполне надежные, могут проработать достаточно долго без всякого обслуживания... если их в них не попадет влага, конечно Свечение стрелок и меток яркое... но недолгое
Минусы: Дата и календарь - слабые места, стоят пластиковые шестерни (для бюджетности), выйдут из строя раньше механизма. Стекло минеральное, быстро поцарапается, черное PVD-покрытие тоже пошоркется на раз-два, сразу вид потеряется. Часы большие и достаточно тяжелые, ремешок быстро придет в негодность... для них браслет предпочтительнее, имхо. Сервис и запчасти вроде есть,..
Модель та же. но эти с виду повеселее будут.
И на браслете, и с воронеными стрелками... ну хоть что-то Ремень можно будет подобрать, если понадобится
Они чем тебя привлекли... ценой и черным цветом? Я бы их тебе не рекомендовал...
Из плюсов: Бюджетные, есть необходимая водозащита, головка на резьбе, вполне надежные, могут проработать достаточно долго без всякого обслуживания... если их в них не попадет влага, конечно Свечение стрелок и меток яркое... но недолгое
Минусы: Дата и календарь - слабые места, стоят пластиковые шестерни (для бюджетности), выйдут из строя раньше механизма. Стекло минеральное, быстро поцарапается, черное PVD-покрытие тоже пошоркется на раз-два, сразу вид потеряется. Часы большие и достаточно тяжелые, ремешок быстро придет в негодность... для них браслет предпочтительнее, имхо. Сервис и запчасти вроде есть,..
Модель та же. но эти с виду повеселее будут.
И на браслете, и с воронеными стрелками... ну хоть что-то Ремень можно будет подобрать, если понадобится
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3197
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Где купить наручные часы?
Шварц писал(а):Привет!!!
Привет-привет!!!!!! рад за оперативный ответ!!!!
протреки погибли бесславно.., хотя сам виноват...или нея, а бабы-дуры... короче своя глупость + женское слабоумие убивает неубиваемые часы)))))))))))))
ценой и черным цветом?
шайтан!!!! откуда ты знаешь?!)))))))))))))
да я бедный лровосек, а тут глаз нетрезвый зацепился.....но так как уже одни купил и не помню какие, помню что джишоки и что 9 тыщ с карточки списали))))))))трешил уточнить у специалиста о степени фуфлыжности)))
как бы это смешно не звучало- последние несколько месяцев время смотрю по фитнес браслету вроде и показывает всё правильно, + шаги+время сна+ пульс и всякие ещё плюшки, но без часов как без рук
те что скинул тоже ничего , хоть и не чёрные)))))))))
кстати...у меня будет...очень -очень неспешная просьба...:
у меня тут пополнение в семье... принесса родилася)) ей пока мало, хочу подарок сделать ...два подарка
1 дитю.. бюджет 15-20(+/-, всё равно не щас а в ближайшей перспективе) чтобу механические, и чтобы девочке было с ними комфортнои в 5-7 (не факт что на постоянное ношение получит в этом возрасте) ну и дальше- скока проживут..
2 маме принцессы )))бюджет.. 15-25 (+/-), тоже неспешно, чтобы не выделялись особо, без всякой блясющей мишыры, чтобы на вид были трёхкопеечные, а на самом деле чутка подороже (жена препод, чтобы всякие мыши не шептались что у учитилки котлы олотые))) ) но эт неспешно
Re: Где купить наручные часы?
глен писал(а):кстати...у меня будет...очень -очень неспешная просьба...:
у меня тут пополнение в семье... принесса родилася)) ей пока мало, хочу подарок сделать ...два подарка
1 дитю.. бюджет 15-20(+/-, ) чтобу механические, и чтобы девочке было с ними комфортно и в 5-7 (не факт что на постоянное ношение получит в этом возрасте) ну и дальше- скока проживут..
2 маме принцессы )))бюджет.. 15-25 (+/-)
Я подумал... предлагаю объединить два бюджета в один и чуть добавить... и маме понравятся, и дочка может со временем надеть Понимаю, ты запланировал все несколько иначе...
Просто нет смысла распылять, имхо... Во-первых, выше бюджет - больше интересного. Во-вторых, малЫм детям (до сознательного возраста от 12+) нет смысла брать что-то стоящее, ну не оправдано. Это мое мнение.
Глянь в личку, сейчас скину
Re: Где купить наручные часы?
Минус в том, что до сознательного возраста дочки подарок маме может не дотянуть в пристойном виде.
А так, да, разумный вариант.
А так, да, разумный вариант.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Где купить наручные часы?
StR писал(а):Минус в том, что до сознательного возраста дочки подарок маме может не дотянуть в пристойном виде.
А так, да, разумный вариант.
А это, знаете-ли, будет зависеть от того, что приобрести... и как носить
Для примера:
Вот часы Vulcain ( ссылка на сайт производителя http://www.vulcain-watches.ch/en/home )
Вполне себе пристойные, на хорошем ходу
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3197
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Где купить наручные часы?
Шварц писал(а):( ссылка на сайт производителя http://www.vulcain-watches.ch/en/home )
I
кликнул - открыл первые попавшиеся - загуглил цену- осознал свою ущербность и нищету закрыл сайт - накатил стакан
Re: Где купить наручные часы?
глен писал(а):кликнул - открыл первые попавшиеся - загуглил цену-
Цены на актуальную коллекцию там и так есть, на том же сайте ... американский онлайн магазин
http://shop.vulcain-watches.com/
глен писал(а):осознал свою ущербность и нищету закрыл сайт - накатил стакан
Да хорош тебе Какой ты впечатлительный... это же прямо-таки "...если я чего решил - выпью обязательно"
Разные у них были часы, и по сложности, и по функционалу, и по ценовой нагрузке: для врачей, для учителей... ну и для президентов...
Вот тебе для примера, б\ушные на вторичке...
http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAP ... cureDesc=0 тут картинками, все понятно
И кстати... Я ведь тебе хороший вариант в личку отправил
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3197
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Где купить наручные часы?
Шварц писал(а):И кстати... Я ведь тебе хороший вариант в личку отправил
хороший...поэтому и флудю ...
Re: Где купить наручные часы?
Шварц писал(а):Вот тебе для примера, б\ушные на вторичке...
И сколько будет стоить довести их до ума?
Шварц писал(а):И кстати... Я ведь тебе хороший вариант в личку отправил
А чего в личку-то? Тут все равно нет никого... )
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Где купить наручные часы?
StR писал(а):И сколько будет стоить довести их до ума?
Я же ведь ссылку давал http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAP ... cureDesc=0
А там написано, что часам был дан какой-никакой сервис...
Типа, уже продаются обслуженными... почищены, смазаны, настроены... и ход хороший, проверены на приборе
StR писал(а):
А чего в личку-то? Тут все равно нет никого... )
Мне так удобнее...
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