Где купить наручные часы?
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Re: Где купить наручные часы?
Умер один из соавторов и создателей часового семейства Casio G-Shock Кадзуо Касио...
https://www.casioblog.ru/kacuo-kasio-1929-2018
В возрасте 89 лет ушел из жизни глава Casio Кадзуо Касио (Kazuo Kashio). Именно он в 1983 году вместе с японским изобретателем Кикуо Ибе вывел в свет линейку G-Shock – самых защищенных часов в мире, которые разошлись миллионными тиражами.
История «шоков» началась в 1981 году, когда Ибе разбил подаренные отцом механические часы. Будучи неизвестным инженером Casio, Ибе параллельно своей работе стал проектировать новый противоударный механизм, который бы выдерживал падение с высоты и полностью сохранял функциональность без вреда конструкции. С первым прототипом G-Shock Ибе пришел к Кадзуо Касио в 1982 году, и тот проникся идеей, дав дал зеленый свет молодому специалисту во главе новой рабочей группы.
За год часы довели до ума и в 1983 году вышла первая модель DW-5000C
https://www.casioblog.ru/kacuo-kasio-1929-2018
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