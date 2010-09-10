Где купить наручные часы?

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3836
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Шварц » Сегодня, 15:41

Умер один из соавторов и создателей часового семейства Casio G-Shock Кадзуо Касио...

kazuo-kashio-g-shock.jpg


В возрасте 89 лет ушел из жизни глава Casio Кадзуо Касио (Kazuo Kashio). Именно он в 1983 году вместе с японским изобретателем Кикуо Ибе вывел в свет линейку G-Shock – самых защищенных часов в мире, которые разошлись миллионными тиражами.
История «шоков» началась в 1981 году, когда Ибе разбил подаренные отцом механические часы. Будучи неизвестным инженером Casio, Ибе параллельно своей работе стал проектировать новый противоударный механизм, который бы выдерживал падение с высоты и полностью сохранял функциональность без вреда конструкции. С первым прототипом G-Shock Ибе пришел к Кадзуо Касио в 1982 году, и тот проникся идеей, дав дал зеленый свет молодому специалисту во главе новой рабочей группы.

За год часы довели до ума и в 1983 году вышла первая модель DW-5000C


1983.jpg


https://www.casioblog.ru/kacuo-kasio-1929-2018
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