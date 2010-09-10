Где купить наручные часы?
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Re: Где купить наручные часы?
Умер один из соавторов и создателей часового семейства Casio G-Shock Кадзуо Касио...
https://www.casioblog.ru/kacuo-kasio-1929-2018
В возрасте 89 лет ушел из жизни глава Casio Кадзуо Касио (Kazuo Kashio). Именно он в 1983 году вместе с японским изобретателем Кикуо Ибе вывел в свет линейку G-Shock – самых защищенных часов в мире, которые разошлись миллионными тиражами.
История «шоков» началась в 1981 году, когда Ибе разбил подаренные отцом механические часы. Будучи неизвестным инженером Casio, Ибе параллельно своей работе стал проектировать новый противоударный механизм, который бы выдерживал падение с высоты и полностью сохранял функциональность без вреда конструкции. С первым прототипом G-Shock Ибе пришел к Кадзуо Касио в 1982 году, и тот проникся идеей, дав дал зеленый свет молодому специалисту во главе новой рабочей группы.
За год часы довели до ума и в 1983 году вышла первая модель DW-5000C
https://www.casioblog.ru/kacuo-kasio-1929-2018
Re: Где купить наручные часы?
О как...
"Моссад" вернул часы знаменитого разведчика Эли Коэна
Нетаньяху даже разместил фото этих часов на страничке в своей фейсбучине...
https://www.facebook.com/Netanyahu/phot ... =3&theater
Мне вот только непонятно с легендой... совсем недорогие массовые швейцарские часы должны были указывать на арабское происхождение сирийского бузинесмэна?
"Моссад" вернул часы знаменитого разведчика Эли Коэна
Разведка "Моссад" провела успешную операцию в Сирии, вернув в Израиль наручные часы, пожалуй, самого знаменитого израильского разведчика Эли Коэна.
О возвращении в Израиль часов объявил представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Подробности операции не раскрываются. Тело шпиона, казненного в Сирии в 1960-х, до сих пор не найдено.
Эли Коэн родился в Египте в 1924 году. Он начал работать в "Моссаде" в начале 1960-х годов и прославился тем, что сумел внедриться в верхний эшелон сирийской власти.
Он сообщил Израилю множество сирийских государственных и военных секретов, но в итоге был разоблачен, пойман и публично повешен в 1965 году. Сирийские власти отказывались сообщить, где находятся его останки.
Глава "Моссада" Йоси Коэн сказал, что знаменитый разведчик носил эти часы до самого ареста.
"Эти часы были частью рабочей легенды Эли Коэна, представлявшегося арабом", - рассказал директор израильской разведки. Согласно этой легенде, Эли Коэн был сирийским бизнесменом по имени Камаль Амин Тават.
Нетаньяху даже разместил фото этих часов на страничке в своей фейсбучине...
https://www.facebook.com/Netanyahu/phot ... =3&theater
Мне вот только непонятно с легендой... совсем недорогие массовые швейцарские часы должны были указывать на арабское происхождение сирийского бузинесмэна?
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