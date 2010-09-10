Разведка "Моссад" провела успешную операцию в Сирии, вернув в Израиль наручные часы, пожалуй, самого знаменитого израильского разведчика Эли Коэна.



О возвращении в Израиль часов объявил представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Подробности операции не раскрываются. Тело шпиона, казненного в Сирии в 1960-х, до сих пор не найдено.



Эли Коэн родился в Египте в 1924 году. Он начал работать в "Моссаде" в начале 1960-х годов и прославился тем, что сумел внедриться в верхний эшелон сирийской власти.



Он сообщил Израилю множество сирийских государственных и военных секретов, но в итоге был разоблачен, пойман и публично повешен в 1965 году. Сирийские власти отказывались сообщить, где находятся его останки.



Глава "Моссада" Йоси Коэн сказал, что знаменитый разведчик носил эти часы до самого ареста.



" Эти часы были частью рабочей легенды Эли Коэна, представлявшегося арабом ", - рассказал директор израильской разведки. Согласно этой легенде, Эли Коэн был сирийским бизнесменом по имени Камаль Амин Тават.

