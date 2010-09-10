Где купить наручные часы?
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Re: Где купить наручные часы?
О как...
"Моссад" вернул часы знаменитого разведчика Эли Коэна
Нетаньяху даже разместил фото этих часов на страничке в своей фейсбучине...
https://www.facebook.com/Netanyahu/phot ... =3&theater
Мне вот только непонятно с легендой... совсем недорогие массовые швейцарские часы должны были указывать на арабское происхождение сирийского бузинесмэна?
"Моссад" вернул часы знаменитого разведчика Эли Коэна
Разведка "Моссад" провела успешную операцию в Сирии, вернув в Израиль наручные часы, пожалуй, самого знаменитого израильского разведчика Эли Коэна.
О возвращении в Израиль часов объявил представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Подробности операции не раскрываются. Тело шпиона, казненного в Сирии в 1960-х, до сих пор не найдено.
Эли Коэн родился в Египте в 1924 году. Он начал работать в "Моссаде" в начале 1960-х годов и прославился тем, что сумел внедриться в верхний эшелон сирийской власти.
Он сообщил Израилю множество сирийских государственных и военных секретов, но в итоге был разоблачен, пойман и публично повешен в 1965 году. Сирийские власти отказывались сообщить, где находятся его останки.
Глава "Моссада" Йоси Коэн сказал, что знаменитый разведчик носил эти часы до самого ареста.
"Эти часы были частью рабочей легенды Эли Коэна, представлявшегося арабом", - рассказал директор израильской разведки. Согласно этой легенде, Эли Коэн был сирийским бизнесменом по имени Камаль Амин Тават.
Нетаньяху даже разместил фото этих часов на страничке в своей фейсбучине...
https://www.facebook.com/Netanyahu/phot ... =3&theater
Мне вот только непонятно с легендой... совсем недорогие массовые швейцарские часы должны были указывать на арабское происхождение сирийского бузинесмэна?
Re: Где купить наручные часы?
Неожиданно... Суть конфликта добропорядочной и уважаемой IWC и халявщиков из Tourby Watches
https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... 60#p575230
Но случилось то, что случилось... Немецкий турок не сдался
Сранно как-то это все... вспомнилась притча
Вступил как-то мужик в хозяйственный спор с купцом... Пришел к судье Поговорил и понял... надождать (с)
Снял дверь с петель и приволок судье. заручился, так сказать, поддержкой. На первом заседании все складывалось для истца неплохо... Слушание отложили. Ну, а ответчик - купец в тот же день привел судье быка.
На следующем заседании мужик, выслушав решение не в свою пользу, издал реплику с места :
- "Ты судья... суди, да поглядывай на дверь!"
А судья попросил вести себя прилично, не оскорблять суд и заметил с достоинством :
- "Дверь бык повалил!"
https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... 60#p575230
Но случилось то, что случилось... Немецкий турок не сдался
Изначально суд встал на сторону марки из портфеля группы Richemont, но теперь решение было изменено...
Окружной суд в Кельне встал на сторону компании Tourby Watches из немецкого Хагена в рассмотрении иска с брендом IWC. Ранее IWC подал в суд на Tourby из-за копирования дизайна модели IWC Portugieser (Ref.5201.04 в золоте и Ref.5201.03 в стали). По мнению юристов IWC, германский производитель воспроизвел эту модель в своих часах Tourby «Art Deco»...
Дизайн модели IWC не защищен патентом, поэтому... в этот раз суд принял доводы Tourby и постановил, что у часов IWC из коллекции Portugieser нет должного уровня узнавания.
Сранно как-то это все... вспомнилась притча
Вступил как-то мужик в хозяйственный спор с купцом... Пришел к судье Поговорил и понял... надождать (с)
Снял дверь с петель и приволок судье. заручился, так сказать, поддержкой. На первом заседании все складывалось для истца неплохо... Слушание отложили. Ну, а ответчик - купец в тот же день привел судье быка.
На следующем заседании мужик, выслушав решение не в свою пользу, издал реплику с места :
- "Ты судья... суди, да поглядывай на дверь!"
А судья попросил вести себя прилично, не оскорблять суд и заметил с достоинством :
- "Дверь бык повалил!"
Re: Где купить наручные часы?
Mars Conqueror: часы Илона Маска? Нет, часы Константина Чайкина!
Калибр K20-1, механизм часов Mars Conqueror
Часы Mars Conqueror в окончательном варианте дизайна запланированы к официальному показу на выставке BaselWorld в Швейцарии весной следующего года, точнее – 21 марта 2019 года
...именно с Илона Маска началась история часов Mars Conqueror. Константин Чайкин вспоминает, что идея часов для будущих покорителей Марса возникла у него одним поздним ноябрьским вечером 2017 года, когда он заметил, что сотрудница его мануфактуры... слушает выступление Илона Маска, которое было посвящено его проекту Big Falcon Rocket ...
Концепция новых часов родилась почти мгновенно: это должны были быть часы, показывающие местное марсианское время, но с привязкой ко времени земному ...
Процесс разработки сложного модуля, в котором в интуитивно понятном виде реализованы три указателя (марсианское время, земное время, планетарный индикатор), занял примерно восемь месяцев. Это немного для часов такого уровня сложности (по числу функциональных деталей блок индикации Mars Conqueror сопоставим с минутным репетиром), но Константину Чайкину в работе помог богатый опыт разработки часов с астрономическими функциями – от его «Лунохода», «Декалога» до сверхсложных «Пасхалий».
Калибр K20-1, механизм часов Mars Conqueror
Часы Mars Conqueror в окончательном варианте дизайна запланированы к официальному показу на выставке BaselWorld в Швейцарии весной следующего года, точнее – 21 марта 2019 года
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Где купить наручные часы?
Вопрос: оправданы ли покупки часов в Duty-free? В плане цены и гарантии..
Re: Где купить наручные часы?
termo101 писал(а):Вопрос: оправданы ли покупки часов в Duty-free? В плане цены и гарантии..
Ну, вот если так, огульно, в двух словах... С ценой надо конкретно разбираться, не факт , что она будет ниже ритейла... С гарантией сложности наверняка будут, только международная, что в большинстве случаев у нас будет означать, что придётся владельцу самому расплачиваться за ремонт.
Что-то конкретное присмотрели уже или просто так интересуетесь?
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Где купить наручные часы?
Шварц писал(а):termo101 писал(а):Вопрос: оправданы ли покупки часов в Duty-free? В плане цены и гарантии..
Что-то конкретное присмотрели уже или просто так интересуетесь?
Очень давно хотел хорошие часы, а тут скоро 40 стукнет... надо себе подарок сделать.. В общем, Longines нравится, в классике скорее всего, наверное сталь ремешок.
Последний раз редактировалось termo101 08 сен 2018, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Где купить наручные часы?
Думаю, не стоит тогда в дьютике их брать...
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Где купить наручные часы?
Шварц писал(а):Думаю, не стоит тогда в дьютике их брать...
Дутики: Амстердам, Париж... Не? обманут? дороже получится? Просто что бы понимать...
Re: Где купить наручные часы?
termo101 писал(а):Шварц писал(а):Думаю, не стоит тогда в дьютике их брать...
Дутики: Амстердам, Париж... Не? обманут? дороже получится? Просто что бы понимать...
Ну почему же обманут Думаю да, дороже будут чем у нас... поищите прицельно. Лонжин нравится, понятно хотя за сотку вполне можно Таг Хойер прикупить... есть смысл . Решать Вам )))
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Где купить наручные часы?
Таг Хойер? хм... гляну, просто реально не смотрел этот бренд, спасибо!!!
Re: Где купить наручные часы?
termo101 писал(а):Таг Хойер? хм... гляну, просто реально не смотрел этот бренд, спасибо!!!
Да не за что ... удачи !
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Где купить наручные часы?
Таг Хойер вычёркиваю. Увы и ах. По мне так непропорционально огромные стрелки. Акварейсер где то близко, но что нравится уже от 150 (Carerra).. увы и ах..
Re: Где купить наручные часы?
termo101 писал(а):Таг Хойер вычёркиваю. Увы и ах. По мне так непропорционально огромные стрелки. Акварейсер где то близко, но что нравится уже от 150 (Carerra).. увы и ах..
Не сдавайтесь ))) ещё не время
Во первых, судить по фотографиям в инете - это ошибка...Часы нужно смотреть живьём . Посмотрите в столичных лабазах, прикиньте на руку. Тогда это будет объективно... ну и немного торга с продавцом полезно...
Как-то так. Будут вопросы - пишите.
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Где купить наручные часы?
Я думаю так и будет.... поброжу... как настроение.... если что понравится, включу вай фай сравню цены, стыковка туда 2 часа (в Амстеле), обратно в Шарль де голе 2.5 часа, посмотрю ценник в нерезиновой и буду думать... На Канкун не надеюсь.. Там америкосов море, ценник ещё более негуманный, хотя, там магазинов часовых поболе будет... Я там ходил пару раз облизывался...
Re: Где купить наручные часы?
В конце августа из Швейцарии пришла печальная новость о смерти отца великой кварцевой революции...
Умер часовщик, инженер и изобретатель Рене Ле Культр, создатель первых в мире наручных кварцевых часов...
Ему было полных сто лет.
Рене Ле Культр — внук часовщика Жак-Давида Ле Культра, одного из основателей известной часовой компании
Jaeger-LeCoultre.
В 1957 году Рене Ле Культр начал работы по созданию компактных механизмов для наручных кварцевых часов. Первый прототип появился через десять лет, в 1967 году. Под названием Beta 1 его выпустило швейцарское объединение «Электронный часовой центр» ( Centre Electronique Horloger (CEH)), где и работал почтенный часовщик.
Первые в мире наручные электронные кварцевые часы
фото отсюда https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Csem-beta1.jpg
Умер часовщик, инженер и изобретатель Рене Ле Культр, создатель первых в мире наручных кварцевых часов...
Ему было полных сто лет.
Рене Ле Культр — внук часовщика Жак-Давида Ле Культра, одного из основателей известной часовой компании
Jaeger-LeCoultre.
В 1957 году Рене Ле Культр начал работы по созданию компактных механизмов для наручных кварцевых часов. Первый прототип появился через десять лет, в 1967 году. Под названием Beta 1 его выпустило швейцарское объединение «Электронный часовой центр» ( Centre Electronique Horloger (CEH)), где и работал почтенный часовщик.
Первые в мире наручные электронные кварцевые часы
фото отсюда https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Csem-beta1.jpg
Re: Где купить наручные часы?
Самый яркий момент на Московском международном часовом салоне Moscow Watch Expo 2018
Путин ошибся номером: президент России разыскивал премьер-министра... Медведева он нашел, хотя и не того...
https://www.youtube.com/watch?v=NqwXJ6rKh6Y
Путин ошибся номером: президент России разыскивал премьер-министра... Медведева он нашел, хотя и не того...
https://www.youtube.com/watch?v=NqwXJ6rKh6Y
Re: Где купить наручные часы?
Тащит разный народ дорогие часы из-за бугра... на потеху бдительной таможне...
шереметьевской
http://sh.customs.ru/index.php?option=c ... &Itemid=24
и домодедовской ...
http://domodedovo.customs.ru/index.php? ... &Itemid=26
шереметьевской
http://sh.customs.ru/index.php?option=c ... &Itemid=24
и домодедовской ...
http://domodedovo.customs.ru/index.php? ... &Itemid=26
Re: Где купить наручные часы?
Вполне подходит, кстати, и в ветку "Юмор текущего дня"
Где купить наручные часы
Моему племяннику 10 лет и я хочу подарить ему наручные часы. Как считаете, будет мальчик в таком возрасте пользоваться таким аксессуаром или ему ещё рано?
Re: Где купить наручные часы?
Хорошие часы нужно покупать в фирменных брендовых магазинах чтобы не попасть на подделку
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