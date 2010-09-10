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Буцефалия Гость RZN.info Сообщения: 54 Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59 Re: Где купить наручные часы? Цитата Сообщение Буцефалия » 14 фев 2020, 15:39



И Claude Bernard 20203 BA B за 9300:



А вы как считаете, какие из них круче и красивей внешне, потому что по характеристикам все модели меня устраивают. Давно ищу себе достойные женские часы в керамическом корпусе https://www.watch4you.com.ua/lady-watches_ceramic-case/ . Хочу именно из этих моделей что-то, но определиться точно не могу. Колеблюсь между Appella A-4182-8004 за 200 долларов:И Claude Bernard 20203 BA B за 9300:А вы как считаете, какие из них круче и красивей внешне, потому что по характеристикам все модели меня устраивают. Вернуться к началу

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