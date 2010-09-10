Где купить наручные часы?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Буцефалия » 14 фев 2020, 15:39

Давно ищу себе достойные женские часы в керамическом корпусе https://www.watch4you.com.ua/lady-watches_ceramic-case/ . Хочу именно из этих моделей что-то, но определиться точно не могу. Колеблюсь между Appella A-4182-8004 за 200 долларов:
Изображение
И Claude Bernard 20203 BA B за 9300:
Изображение
А вы как считаете, какие из них круче и красивей внешне, потому что по характеристикам все модели меня устраивают.
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Iinebe
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:44

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Iinebe » 15 апр 2020, 13:58

точно не на распродаже ИЛИТНИХ ТАВАРАВ
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 13:01

я очень хочу себе apple watch^ но для меня они дорогие
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Где купить наручные часы?

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 13:25

Изаура писал(а):Хорошие часы нужно покупать в фирменных брендовых магазинах чтобы не попасть на подделку

а какие из таких посоветуете?
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