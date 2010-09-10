Где купить наручные часы?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Re: Где купить наручные часы?
Давно ищу себе достойные женские часы в керамическом корпусе https://www.watch4you.com.ua/lady-watches_ceramic-case/ . Хочу именно из этих моделей что-то, но определиться точно не могу. Колеблюсь между Appella A-4182-8004 за 200 долларов:
И Claude Bernard 20203 BA B за 9300:
А вы как считаете, какие из них круче и красивей внешне, потому что по характеристикам все модели меня устраивают.
И Claude Bernard 20203 BA B за 9300:
А вы как считаете, какие из них круче и красивей внешне, потому что по характеристикам все модели меня устраивают.
Re: Где купить наручные часы?
точно не на распродаже ИЛИТНИХ ТАВАРАВ
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Где купить наручные часы?
я очень хочу себе apple watch^ но для меня они дорогие
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Где купить наручные часы?
Изаура писал(а):Хорошие часы нужно покупать в фирменных брендовых магазинах чтобы не попасть на подделку
а какие из таких посоветуете?
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