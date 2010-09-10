Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.



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Буцефалия Гость RZN.info Сообщения: 54 Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59 Re: Где купить наручные часы? Цитата Сообщение Буцефалия » 14 фев 2020, 15:39



И Claude Bernard 20203 BA B за 9300:



А вы как считаете, какие из них круче и красивей внешне, потому что по характеристикам все модели меня устраивают. Давно ищу себе достойные женские часы в керамическом корпусе https://www.watch4you.com.ua/lady-watches_ceramic-case/ . Хочу именно из этих моделей что-то, но определиться точно не могу. Колеблюсь между Appella A-4182-8004 за 200 долларов:И Claude Bernard 20203 BA B за 9300:А вы как считаете, какие из них круче и красивей внешне, потому что по характеристикам все модели меня устраивают. Вернуться к началу

Kirill23 Гость RZN.info Сообщения: 43 Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44 Re: Где купить наручные часы? Цитата Сообщение Kirill23 » Сегодня, 13:31

ну, и платить им было удобно ))

все)

я сейчас пришел к мнению, что хочу умные часы - если честно, я разочаровался с эппл вотч. я думал, там не часы - а целый комп, механизм Да Винчи. по факту он из пользы несет только то, что не надо постоянно доставать телефон из кармана, если что-то приходит.ну, и платить им было удобно ))все)я сейчас пришел к мнению, что хочу умные часы - https://agent-time.ru/acoustic/5646-umnye-chasy-s-proslushkoj-dlya-vzroslyx.html . вот это вещь, там и пользы побольше, чем любые другие часы. и эппл в том числе. Вернуться к началу

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